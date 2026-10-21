Perché Bastoni è stato espulso in Inter-Shakhtar: ammonito due volte in pochi minuti, lascia i nerazzurri in 10

La partita di Alessandro Bastoni è durata meno di 70 minuti. Non certo per una scelta tecnica di Chivu, e nemmeno per un infortunio.
Il difensore dell'Inter è stato espulso dal direttore di gara, il tedesco Osmers, a poco più di 20 minuti dalla conclusione della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.
Cos'è successo a San Siro? Il racconto di minuti tesissimi e concitatissimi: quelli che, appunto, hanno portato al rosso a Bastoni.
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