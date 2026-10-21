Perché Bastoni è stato espulso in Inter-Shakhtar: ammonito due volte in pochi minuti, lascia i nerazzurri in 10

Bastoni è stato ammonito una prima volta al minuto 66' da Osmers per un battibecco a palla lontana con gli attaccanti dello Shakhtar Donetsk.

Nel mirino in particolare Alisson Santana, che pochi minuti prima si era prodotto in un numero alla brasiliana sulla destra: giocata che aveva già fatto arrabbiare Thuram, a sua volta ammonito. Anche Kaua Elias è entrato nel litigio.

Una volta portatosi in area in occasione di un successivo calcio d'angolo a favore dell'Inter, Bastoni ha visto così il primo giallo. "Why?", si è lamentato con Osmers. Ma quest'ultimo aveva già preso la propria decisione.