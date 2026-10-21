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Bastoni espulso Inter ShakhtarGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Bastoni è stato espulso in Inter-Shakhtar: ammonito due volte in pochi minuti, lascia i nerazzurri in 10

Champions League
Inter
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
A. Bastoni

Svolta della partita a 20 minuti circa dalla fine: l'Inter perde Alessandro Bastoni, espulso dall'inflessibile tedesco Osmers durante un momento di tensione collettiva.

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La partita di Alessandro Bastoni è durata meno di 70 minuti. Non certo per una scelta tecnica di Chivu, e nemmeno per un infortunio.

Il difensore dell'Inter è stato espulso dal direttore di gara, il tedesco Osmers, a poco più di 20 minuti dalla conclusione della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Cos'è successo a San Siro? Il racconto di minuti tesissimi e concitatissimi: quelli che, appunto, hanno portato al rosso a Bastoni.


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  • LA PRIMA AMMONIZIONE

    Bastoni è stato ammonito una prima volta al minuto 66' da Osmers per un battibecco a palla lontana con gli attaccanti dello Shakhtar Donetsk.

    Nel mirino in particolare Alisson Santana, che pochi minuti prima si era prodotto in un numero alla brasiliana sulla destra: giocata che aveva già fatto arrabbiare Thuram, a sua volta ammonito. Anche Kaua Elias è entrato nel litigio.

    Una volta portatosi in area in occasione di un successivo calcio d'angolo a favore dell'Inter, Bastoni ha visto così il primo giallo. "Why?", si è lamentato con Osmers. Ma quest'ultimo aveva già preso la propria decisione.

  • LA SECONDA AMMONIZIONE

    Proprio in occasione del corner, Osmers ha interrotto tutto fischiando apparentemente un classico fallo di confusione, e di conseguenza assegnando un calcio di punizione in zona difensiva allo Shakhtar.

    Quando gli animi sembravano essersi calmati, ecco la decisione a sorpresa: Bastoni è stato ammonito una seconda volta, tra lo stupore generale, e quindi allontanato dal campo.

    Perché? Perché durante la battuta del corner ha messo le mani sul volto di Ocheretko, il quale è crollato a terra. Un gesto non violento, ma antisportivo.

    Lo stesso Ocheretko, peraltro, ha reagito proprio come aveva fatto Bastoni con Kalulu a febbraio: esultando in maniera vistosa dopo l'espulsione comminata all'avversario.

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  • LA PRESTAZIONE DI BASTONI

    Fino a quel momento, la prestazione di Bastoni era stata positiva. Il difensore della Nazionale italiana era riuscito a controllare senza grossi problemi il giovane Kaua Elias, centravanti brasiliano dello Shakhtar.

    Bastoni è stato schierato da Chivu nella posizione di centrale della retroguardia a tre: alla sua destra Akanji, alla sua sinistra Carlos Augusto. Ma l'espulsione del 68' ha rovinato la sua prestazione.

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