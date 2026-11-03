Perché Bastoni, Diouf, Gollini e Molina non giocano Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma

Inter e Roma annunciano i loro undici iniziali in Champions per le sfide contro Feyenoord e Manchester United.
Tra infortuni e scelte tecniche, ecco i motivi delle decisioni di Chivu e Gasperini.
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Inter e Roma annunciano i loro undici iniziali in Champions per le sfide contro Feyenoord e Manchester United.
Tra infortuni e scelte tecniche, ecco i motivi delle decisioni di Chivu e Gasperini.
Nell'Inter mancano dal primo minuto sia Bastoni che Diouf.
Chivu aveva già lasciato fuori il difensore italiano nelle rotazioni in favore di Carlos Augusto, per lasciare Dimarco regolarmente titolare sulla fascia sinistra.
Sull'altra fascia, invece, spazio a Spence: l'inglese fa rifiatare Diouf e gioca la sua seconda partita consecutiva dal 1' dopo il derby.
Nella Roma, come annunciato, non ce la fa a recuperare Gollini dopo aver accusato un problema alla schiena.
Al suo posto c'è Vasquez a difendere la porta dei giallorossi. L'altra novità è la presenza di Rensch sulla fascia destra, preferito a Lulli e Molina.
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