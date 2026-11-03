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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Perché Bastoni, Diouf, Gollini e Molina non giocano Feyenoord-Inter e Manchester United-Roma

Champions League
Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma

Alcune assenze importanti nelle formazioni ufficiali di Inter e Roma in Champions: i motivi delle esclusioni di Bastoni, Diouf, Gollini e Molina.

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Inter e Roma annunciano i loro undici iniziali in Champions per le sfide contro Feyenoord e Manchester United.

Tra infortuni e scelte tecniche, ecco i motivi delle decisioni di Chivu e Gasperini.

  • FUORI BASTONI E DIOUF

    Nell'Inter mancano dal primo minuto sia Bastoni che Diouf.

    Chivu aveva già lasciato fuori il difensore italiano nelle rotazioni in favore di Carlos Augusto, per lasciare Dimarco regolarmente titolare sulla fascia sinistra.

    Sull'altra fascia, invece, spazio a Spence: l'inglese fa rifiatare Diouf e gioca la sua seconda partita consecutiva dal 1' dopo il derby.

  • NON C'E' GOLLINI, PANCHINA PER MOLINA E LULLI

    Nella Roma, come annunciato, non ce la fa a recuperare Gollini dopo aver accusato un problema alla schiena.

    Al suo posto c'è Vasquez a difendere la porta dei giallorossi. L'altra novità è la presenza di Rensch sulla fascia destra, preferito a Lulli e Molina.

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