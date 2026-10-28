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Allegri LanducciGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Allegri non va in panchina contro Monza e Juventus e chi è il suo vice al Napoli

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M. Allegri

L'allenatore toscano non potrà guidare la squadra ai bordi del campo per due partite: il motivo dell'assenza e chi lo sostituisce in panchina.

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Massimiliano Allegri non sarà in panchina, questa sera, in occasione di Monza-Napoli. E non ci sarà neppure domenica prossima, in quella che poteva essere l'ennesima notte da ex contro la Juventus.

L'allenatore toscano è stato infatti squalificato dopo tutto quel che è accaduto in seguito a Napoli-Roma di sabato: prima la furia in campo, poi le dichiarazioni post partita. Lo stop non sarà di una giornata, come si poteva inizialmente pensare, bensì di due.

Chi sarà, dunque, in panchina al posto di Allegri al Brianteo e poi domenica all'Allianz Stadium?


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  • LA SQUALIFICA DI ALLEGRI

    Il comunicato del Giudice Sportivo è arrivato lunedì, il giorno dopo la chiusura dell'ottava giornata di campionato: lì sono state annunciate le due giornate di squalifica per Allegri.

    All'ex allenatore di Juventus e Napoli è stata comminata una "squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".

  • NIENTE RICORSO

    In un primo momento, il Napoli aveva annunciato ricorso contro la sentenza del Giudice Sportivo, con l'obiettivo di ridurre a una le giornate di squalifica.

    "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri" comunicava il club partenopeo lunedì sul proprio sito ufficiale.

    Lo stesso Allegri, che il giorno dopo ha regolarmente presentato in conferenza stampa la partita contro il Monza, ha invece rivelato di aver rinunciato a fare ricorso.

    "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due".

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  • AL SUO POSTO IL VICE LANDUCCI

    A guidare il Napoli dalla panchina, sia a Monza che a Torino, sarà così lo storico secondo di Allegri: il sessantaduenne Marco Landucci.

    L'ex portiere è anche quest'anno il vice, come alla Juventus e al Milan: in estate si è trasferito da Milano a Napoli proprio assieme ad Allegri, all'indomani della delusione del mancato ingresso in Champions League con i rossoneri.

    Anche per Landucci, così come lo sarebbe stata per Allegri, la partita di domenica contro la Juventus sarà da ex: ha infatti lavorato a Torino dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024, sempre come secondo di Max.

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  • "FARÀ MEGLIO DI ME"

    Sempre nel corso della conferenza stampa di vigilia di Monza-Napoli, Allegri ha voluto stemperare la tensione augurando, a modo suo, buona fortuna a Landucci in vista delle prossime due partite.

    "Dispiace non essere in panchina domani e a Torino contro la Juventus - ha detto - ma chi andrà in panchina farà sicuramente meglio di me".

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