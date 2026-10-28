Perché Allegri non va in panchina contro Monza e Juventus e chi è il suo vice al Napoli

Massimiliano Allegri non sarà in panchina, questa sera, in occasione di Monza-Napoli. E non ci sarà neppure domenica prossima, in quella che poteva essere l'ennesima notte da ex contro la Juventus.
L'allenatore toscano è stato infatti squalificato dopo tutto quel che è accaduto in seguito a Napoli-Roma di sabato: prima la furia in campo, poi le dichiarazioni post partita. Lo stop non sarà di una giornata, come si poteva inizialmente pensare, bensì di due.
Chi sarà, dunque, in panchina al posto di Allegri al Brianteo e poi domenica all'Allianz Stadium?
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