Perché Allegri non va in panchina contro Monza e Juventus e chi è il suo vice al Napoli

A guidare il Napoli dalla panchina, sia a Monza che a Torino, sarà così lo storico secondo di Allegri: il sessantaduenne Marco Landucci.

L'ex portiere è anche quest'anno il vice, come alla Juventus e al Milan: in estate si è trasferito da Milano a Napoli proprio assieme ad Allegri, all'indomani della delusione del mancato ingresso in Champions League con i rossoneri.

Anche per Landucci, così come lo sarebbe stata per Allegri, la partita di domenica contro la Juventus sarà da ex: ha infatti lavorato a Torino dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024, sempre come secondo di Max.