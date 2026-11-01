Perché Allegri non è in panchina contro la Juventus: i motivi dell'assenza e chi è il suo vice al Napoli

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Massimiliano Allegri non va in panchina per Juventus-Napoli.
Il tecnico anche nel turno infrasettimanale di Monza non ha guidato la sua squadra dal campo ma ha assistito alla gara seduto in tribuna.
Ma perché Allegri non può andare in panchina all'Allianz Stadium? Chi è il suo vice allenatore al Napoli?