Perché Allegri non è in panchina contro la Juventus: i motivi dell'assenza e chi è il suo vice al Napoli

Subito dopo la squalifica di Massimiliano Allegri, il Napoli aveva preannunciato il ricorso per ottenere lo sconto di un turno che, se fosse stato accolto, avrebbe potuto permettere al tecnico di essere in panchina a Torino.

Lo stesso allenatore però ha deciso di rinunciare al ricorso scontando così per intero la squalifica di due giornate e ne ha spiegato il motivo prima di Monza-Napoli usando l'arma dell'ironia: "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due".