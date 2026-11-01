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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Lelio Donato

Perché Allegri non è in panchina contro la Juventus: i motivi dell'assenza e chi è il suo vice al Napoli

Serie A
Napoli
Juventus vs Napoli
Juventus

A guidare il Napoli dalla panchina contro la Juventus, come già accaduto nel turno infrasettimanale a Monza, non ci sarà Massimiliano Allegri: il motivo e chi lo sostituisce.

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Massimiliano Allegri non va in panchina per Juventus-Napoli.

Il tecnico anche nel turno infrasettimanale di Monza non ha guidato la sua squadra dal campo ma ha assistito alla gara seduto in tribuna.

Ma perché Allegri non può andare in panchina all'Allianz Stadium? Chi è il suo vice allenatore al Napoli?

  • ALLEGRI SQUALIFICATO: IL MOTIVO

    Massimiliano Allegri non va in panchina contro la Juventus perché deve scontare il secondo turno di squalifica.

    L'allenatore del Napoli era stato espulso durante la gara casalinga contro la Roma dell'ottava giornata e poi squalificato "per due giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".

  • HA RIFIUTATO IL RICORSO

    Subito dopo la squalifica di Massimiliano Allegri, il Napoli aveva preannunciato il ricorso per ottenere lo sconto di un turno che, se fosse stato accolto, avrebbe potuto permettere al tecnico di essere in panchina a Torino.

    Lo stesso allenatore però ha deciso di rinunciare al ricorso scontando così per intero la squalifica di due giornate e ne ha spiegato il motivo prima di Monza-Napoli usando l'arma dell'ironia: "C'è poco da dire, ormai è una cosa che è successa. Posso solo dire che ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece che due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due".

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  • CHI VA IN PANCHINA CONTRO LA JUVENTUS

    Come già accaduto contro il Monza a guidare il Napoli dalla panchina all'Allianz Stadium è Marco Landucci.

    L'ex portiere è lo storico vice di Massimiliano Allegri, che ha seguito sia al Milan che alla Juventus.

    Landucci dunque è un ex della gara visto che ha lavorato con i bianconeri per otto anni: prima dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024.

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  • QUANDO TORNA ALLEGRI

    Il ritorno in panchina di Allegri in campionato avverrà nel prossimo turno che vede il Napoli ospitare la Lazio al 'Maradona' prima della sosta.

    L'allenatore ovviamente sarà al suo posto anche mercoledì 4 novembre in Champions League contro il Porto.

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