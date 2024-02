Il portiere dei Reds la combina grossa, regalando la rete del vantaggio ai Gunners: uscita a vuoto.

Alisson Becker è senza alcun tipo di dubbio uno dei portieri più forti al mondo: e questo ben al di là dei piccoli svarioni che, qualche volta, può avere.

Come in Arsenal-Liverpool, ad esempio: una partita importantissima per il destino della vetta della classifica in Premier League.

A Emirates il portiere brasiliano la combina grossissima e si rende autore di una papera che costa un goal in favore dei Gunners.