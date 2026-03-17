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Eberechi Eze Declan Rice Arsenal Leverkusen 2025-26Getty Images
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Ottavi di finale Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno

Prime partite di ritorno degli ottavi di finale: lo Sporting Lisbona ribalta lo 0-3 contro il Bodo/Glimt e con un clamoroso 5-0 dopo i tempi supplementari conquista la qualificazione ai quarti. Dopo essersi giudicati la gara d'andata, Real Madrid e PSG espugnano rispettivamente Manchester e Londra battendo City e Chelsea anche a ritorno. Ai quarti anche l'Arsenal, che dopo l'1-1 di Leverkusen vince 2-0 e si qualifica.

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  • SPORTING-BODO/GLIMT 5-0 (d.t.s.)

    Marcatori: 

    • 34’ G. Inacio
    • 51’ Goncalves
    • 78’ rig. Suarez
    • 92’ Araujo
    • 121' Nel
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  • ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN 2-0

    Marcatori:

    • 36’ Eze
    • 63’ Rice
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  • CHELSEA-PSG 0-3

    Marcatori:

    • 6’ Kvaratskhelia
    • 14’ Barcola
    • 62’ Mayulu

  • MANCHESTER CITY-REAL MADRID 1-2

    Marcatori:

    • 22’ rig. Vinicius Jr (R)
    • 41’ Haaland (M)
    • 94' Vinicius Jr (R)
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  • BARCELLONA-NEWCASTLE

    Mercoledì ore 18:45

  • BAYERN MONACO-ATALANTA

    Mercoledì ore 21

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  • LIVERPOOL-GALATASARAY

    Mercoledì ore 21

  • TOTTENHAM-ATLETICO MADRID

    Mercoledì ore 21

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