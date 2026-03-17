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Ottavi di finale Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno
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SPORTING-BODO/GLIMT 5-0 (d.t.s.)
Marcatori:
- 34’ G. Inacio
- 51’ Goncalves
- 78’ rig. Suarez
- 92’ Araujo
- 121' Nel
ARSENAL-BAYER LEVERKUSEN 2-0
Marcatori:
- 36’ Eze
- 63’ Rice
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CHELSEA-PSG 0-3
Marcatori:
- 6’ Kvaratskhelia
- 14’ Barcola
- 62’ Mayulu
MANCHESTER CITY-REAL MADRID 1-2
Marcatori:
- 22’ rig. Vinicius Jr (R)
- 41’ Haaland (M)
- 94' Vinicius Jr (R)
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BARCELLONA-NEWCASTLE
Mercoledì ore 18:45
BAYERN MONACO-ATALANTA
Mercoledì ore 21
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LIVERPOOL-GALATASARAY
Mercoledì ore 21
TOTTENHAM-ATLETICO MADRID
Mercoledì ore 21
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