Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
VAR BundesligaGetty
Andrea Ajello

Niente VAR a chiamata per gli allenatori: la EFL rifiuta la nuova proposta già provata in Canada e in Italia

Championship
League One
League Two

I club dei campionati inglesi appena sotto la Premier League hanno rifiutato l'introduzione del Football Video System: non ci sarà per gli allenatori la possibilità di chiamare il VAR.

Pubblicità

I club della English Football League (EFL), ovvero la Lega che organizza e gestisce i tre campionati inglesi appena sotto la Premier League, come riportato da The Athletic, hanno deciso di non approvare le nuove proposte legate al Video Assistant Referee (VAR).


La proposta era quella di introdurre la possibilità per gli allenatori di contestare le decisioni arbitrali tramite un cartellino di revisione. Durante un recente incontro, è stato presentato un sistema alternativo chiamato Football Video System (FVS), ma il responso è stato negativo.

  • IL SISTEMA FVS

    Nel corso della riunione, la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), responsabile degli arbitri in Inghilterra, ha illustrato il funzionamento dell’FVS.


    A differenza del VAR utilizzato in Premier League, l’EFL, che comprende 72 squadre tra Championship, League One e League Two, non adotta attualmente questa tecnologia.


    Il sistema FVS si basa su replay video per analizzare episodi chiave, ma non prevede un controllo automatico delle azioni. Sono infatti gli allenatori a dover richiedere la revisione consegnando un cartellino al quarto ufficiale.

    • Pubblicità

  • SOLO GOAL LINE TECHNOLOGY IN CHAMPIONSHIP

    Dopo la presentazione della proposta, ai club è stato chiesto un parere sulle possibili novità. Il riscontro è stato chiaro: non c’è sostegno per introdurre ulteriori tecnologie nei tre campionati.


    Al momento, l’unico strumento utilizzato resta la goal line technology che stabilisce se il pallone ha superato completamente la linea di porta. Questa continuerà a essere impiegata in Championship anche nella prossima stagione, mentre a giugno si voterà per una possibile introduzione in League One.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROVATO IN CANADA E IN SERIE C

    Nonostante il rifiuto attuale, l’adozione del sistema FVS non è esclusa in futuro. Non esiste una tempistica precisa per una nuova discussione, ma la decisione finale resta nelle mani dei club, con l’EFL che continua comunque a monitorare l’evoluzione tecnologica.

    Nel frattempo, la Canadian Premier League sta già testando il sistema FVS insieme alla regola del fuorigioco con la luce proposta da Arsène Wenger.

    Secondo il regolamento FIFA, l'allenatore deve mostrare il cartellino al quarto ufficiale "immediatamente dopo l'episodio in questione, per evitare inutili ritardi".

    Anche in Italia il sistema FVS è stato introdotto in Serie C da questa stagione.