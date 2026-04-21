I club della English Football League (EFL), ovvero la Lega che organizza e gestisce i tre campionati inglesi appena sotto la Premier League, come riportato da The Athletic, hanno deciso di non approvare le nuove proposte legate al Video Assistant Referee (VAR).





La proposta era quella di introdurre la possibilità per gli allenatori di contestare le decisioni arbitrali tramite un cartellino di revisione. Durante un recente incontro, è stato presentato un sistema alternativo chiamato Football Video System (FVS), ma il responso è stato negativo.