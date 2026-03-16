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Nicola Cremonese FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Nicola a rischio esonero alla Cremonese? Crisi sempre più nera, i possibili sostituti per la panchina

Ennesima sconfitta per la Cremonese che vede il baratro: le ultime sulla panchina di Davide Nicola.

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La Cremonese non sa più vincere: ennesima partita senza i tre punti per i grigiorossi, sconfitti anche dalla Fiorentina nello scontro diretto per la salvezza.

Il quartultimo posto occupato dal Lecce ora è lontano tre lunghezze: una distanza non incolmabile ma, a preoccupare, è il terribile ruolino nel girone di ritorno di Vardy e compagni, passati da una tranquilla posizione di classifica alla zona retrocessione.

Inevitabile il rimando al futuro della panchina di Davide Nicola, sempre più in discussione: ma è davvero a rischio esonero oppure la Cremonese chiuderà la stagione con lui al timone?

  • I NUMERI DELLA CRISI

    Sono appena quattro i punti totalizzati dalla Cremonese nelle ultime quindici giornate di campionato, frutto di altrettanti pareggi e ben undici sconfitte.

    La vittoria manca ormai dal 7 dicembre, dal 2-0 rifilato al Lecce allo 'Zini': da allora è partita una lunga ricerca dei tre punti, puntualmente fallita.

    Considerando il girone di ritorno, i punti all'attivo sono solamente due, arrivati grazie ai pareggi casalinghi (entrambi per 0-0) contro Verona e Genoa: il totale fa 24, quota decisamente bassa se accostata all'ottimo rendimento fatto registrare nel girone d'andata (chiuso a 22).

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  • COSA HA DETTO NICOLA DOPO CREMONESE-FIORENTINA

    "Credo che noi  - le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' - siamo costantemente in discussione. Se in un periodo non vengono i risultati cerchi di provare soluzioni diverse. L'analisi deve essere più profonda: in questo momento siamo fragili nel subire i goal, stasera lo 0-1 è arrivato alla prima occasione. Non si risolve tutto aggiungendo nervosismo, tristezza o depressione, ma con l'entusiasmo. Secondo me tutto si può ancora conquistare".

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  • NICOLA A RISCHIO ESONERO? LE ULTIME

    Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la panchina di Nicola non è mai stata così a rischio: lo scenario dell'esonero non è affatto da escludere, nonostante il direttore sportivo Simone Giacchetta avesse parlato in questi termini nell'intervista concessa a 'DAZN' nel pre-partita.

    "Non pensiamo all'esito negativo, su Nicola eventualmente le valutazioni avremmo dovuto farle tempo fa. C'è voglia di lottare per mantenere la categoria, siamo uniti per raggiungere l'obiettivo".

    Per quanto riguarda il possibile sostituto, sono due i nomi in corsa: Luca Gotti e Marco Giampaolo, col primo in vantaggio per succedere a Nicola.

  • IL CALENDARIO DELLA CREMONESE NELLE ULTIME 9 GIORNATE

    • Parma-Cremonese
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