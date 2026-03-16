Nicola a rischio esonero alla Cremonese? Crisi sempre più nera, i possibili sostituti per la panchina

La Cremonese non sa più vincere: ennesima partita senza i tre punti per i grigiorossi, sconfitti anche dalla Fiorentina nello scontro diretto per la salvezza.

Il quartultimo posto occupato dal Lecce ora è lontano tre lunghezze: una distanza non incolmabile ma, a preoccupare, è il terribile ruolino nel girone di ritorno di Vardy e compagni, passati da una tranquilla posizione di classifica alla zona retrocessione.

Inevitabile il rimando al futuro della panchina di Davide Nicola, sempre più in discussione: ma è davvero a rischio esonero oppure la Cremonese chiuderà la stagione con lui al timone?