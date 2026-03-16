Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cremonese FiorentinaGetty
Vittorio Rotondaro

Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle e tabellino: Floriani Mussolini da incubo, Audero incerto, Dodò scatenato, Piccoli rinato

La Fiorentina vince lo scontro diretto con la Cremonese: un poker che profuma di salvezza per i ragazzi di Vanoli. La panchina di Nicola è sempre più in bilico.

Pubblicità

La Fiorentina fa un bel passo in avanti nella corsa per la salvezza: merito del blitz dello 'Zini' ai danni di una Cremonese sempre più in crisi e destinata alla retrocessione in Serie B.

Il match vive di equilibrio fino al 25', quando è Parisi a portare in vantaggio la 'Viola': conclusione deviata e palla tra le gambe di Audero. Passano sette minuti e arriva il raddoppio: Gosens verticalizza per il bel taglio di Piccoli che alza la sfera quanto basta per eludere l'uscita del portiere avversario.

I toscani mettono in ghiaccio i tre punti in avvio di ripresa: Floriani Mussolini scivola e apre le acque per Dodò che finalizza alla grande dopo un dribbling con la suola. La scossa per i grigiorossi la offre Okereke, a segno al termine di una bella azione corale: episodio che sembra infondere coraggio alla squadra di Nicola, punita nuovamente dal piazzato chirurgico di Gudmundsson che consolida tre punti di platino per la classifica. Vanoli lascia in panchina il recuperato Kean, a tre giorni dal ritorno dell'ottavo di Conference League sul campo del Rakow in Polonia.

  • PAGELLE CREMONESE

    Colpe da dividere tra Audero (5) e Floriani Mussolini (4.5) sul goal di Parisi: l'esterno macchia ulteriormente la sua prova con lo scivolone che permette a Dodò di involarsi verso il momentaneo 0-3. Preso d'infilata anche Luperto (4.5), Okereke (6.5) rende il passivo meno pesante.

    Voti Cremonese(3-5-2): Audero 5; Ceccherini 6 (80' Terracciano s.v.), Folino 5, Luperto 4.5; Barbieri 5.5, Thorsby 5 (46' Okereke 6.5), Bondo 5 (46' Grassi 5.5), Maleh 5.5 (62' Vandeputte 6), Floriani Mussolini 4.5 (69' Zerbin 5.5); Bonazzoli 5, Djuric 5.5. All. Nicola.

    • Pubblicità

  • PAGELLE FIORENTINA

    Serata di grazia per Dodò (7.5): la finezza di suola prima del tiro che supera Audero è una perla. Fagioli (7) è il coordinatore del centrocampo, Parisi (7) si regala la prima rete stagionale. Goal con movimento da attaccante vero per Piccoli (7.5), che apparecchia il definitivo 1-4 di Gudmundsson (7).

    Voti Fiorentina(4-3-3): De Gea 6; Dodò 7.5, Pongracic 6, Ranieri 6.5 (88' Fabbian s.v.), Gosens 6.5 (81' Rugani s.v.); Mandragora 6.5 (75' Ndour 6), Fagioli 7, Brescianini 6.5; Parisi 7 (81' Fazzini s.v.), Piccoli 7.5, Gudmundsson 7 (76' Harrison 6). All. Vanoli.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO CREMONESE-FIORENTINA

    Marcatori: 25' Parisi (F), 32' Piccoli (F), 49' Dodò (F), 57' Okereke (C), 70' Gudmundsson (F)

    CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Ceccherini 6 (80' Terracciano s.v.), Folino 5, Luperto 4.5; Barbieri 5.5, Thorsby 5 (46' Okereke 6.5), Bondo 5 (46' Grassi 5.5), Maleh 5.5 (62' Vandeputte 6), Floriani Mussolini 4.5 (69' Zerbin 5.5); Bonazzoli 5, Djuric 5.5. All. Nicola.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodò 7.5, Pongracic 6, Ranieri 6.5 (88' Fabbian s.v.), Gosens 6.5 (81' Rugani s.v.); Mandragora 6.5 (75' Ndour 6), Fagioli 7, Brescianini 6.5; Parisi 7 (81' Fazzini s.v.), Piccoli 7.5, Gudmundsson 7 (76' Harrison 6). All. Vanoli.

    Arbitro: Di Bello

    Ammoniti: Bondo (C)

    Espulsi: -

Conference League
Rakow Czestochowa crest
Rakow Czestochowa
RAK
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0