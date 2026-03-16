Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle e tabellino: Floriani Mussolini da incubo, Audero incerto, Dodò scatenato, Piccoli rinato

La Fiorentina fa un bel passo in avanti nella corsa per la salvezza: merito del blitz dello 'Zini' ai danni di una Cremonese sempre più in crisi e destinata alla retrocessione in Serie B.

Il match vive di equilibrio fino al 25', quando è Parisi a portare in vantaggio la 'Viola': conclusione deviata e palla tra le gambe di Audero. Passano sette minuti e arriva il raddoppio: Gosens verticalizza per il bel taglio di Piccoli che alza la sfera quanto basta per eludere l'uscita del portiere avversario.

I toscani mettono in ghiaccio i tre punti in avvio di ripresa: Floriani Mussolini scivola e apre le acque per Dodò che finalizza alla grande dopo un dribbling con la suola. La scossa per i grigiorossi la offre Okereke, a segno al termine di una bella azione corale: episodio che sembra infondere coraggio alla squadra di Nicola, punita nuovamente dal piazzato chirurgico di Gudmundsson che consolida tre punti di platino per la classifica. Vanoli lascia in panchina il recuperato Kean, a tre giorni dal ritorno dell'ottavo di Conference League sul campo del Rakow in Polonia.