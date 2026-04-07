Neuer ha 40 anni, ma sembra averne molti di meno: Real-Bayern è stata una prova da leggenda

Mbappé ha giocato una grande partita, così come Kane, Olise e Diaz, ma il premio di migliore in campo è andato proprio a Neuer. Del resto parliamo di un quarantenne che da una parte all'altra dell'area piccola e di quella più grande ha respinto ogni conclusione avversaria, soprattutto all'attaccante principe di Arbeloa.

Lo ha fatto con la punta delle dita, con le gambe, con il busto. In ogni maniera, precisa e possente, ha detto di no al Real Madrid, che ha giocato un'ottima partita in avanti. Una partita che sarebbe potuta terminare con un grande passivo per il Bayern, al contrario riuscito a conquistare il successo per 2-1.







