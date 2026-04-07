Neuer ha 40 anni, ma sembra averne molti di meno: Real-Bayern è stata una prova da leggenda

Le fattezze sono sempre identiche, così come le sue parate. Intanto i premi raccolti aumentano, così come gli anni. Manuel Neuer ha compiuto 40 anni lo scorso 27 marzo, ma sembra averne dieci di meno, in quella fase moderna in cui i portieri raggiungono il punto più alto della carriera.
Se il Bayern Monaco ha espugnato il campo del Real Madrid assicurandosi un vantaggio notevole in vista del ritorno in casa propria lo deve al suo giocatore più vecchio. Definirlo vecchio appare tra l'altro assai strano, considrando come non ci sia mezza ruga sul suo volto e come i riflessi appaiono quelli di un Under 30.
L'attacco del Bayern Monaco ha raggiunto il pazzesco numero di 161 tra goal e assist, ma per far sì che questi contino serve qualcuno che dall'altra parte blindi a quintupla mandata la porta. Neuer è stato battuto da Mbappè è vero, ma in mezzo a una quantità enorme di parate decisive. E anche al momento del goal il portiere tedesco ha deviato la sfera, in rete solamente dopo aver sbattuto sul legno.