Napoli quasi al completo: obiettivo secondo posto con i ritorni di McTominay e De Bruyne a pieno servizio

Nel corso delle ultime settimane, Antonio Conte ha finalmente recuperato Kevin De Bruyne e Scott McTominay.





Il primo è rimasto ai box per tanti mesi, il secondo, dopo aver fatto per tanto tempo gli straordinari (e anche di più), è stato costretto a saltare quattro partite di fila tra febbraio e marzo.





Che i due (destinati a scendere in campo dal 1' contro il Cagliari) fossero elementi fondamentali per Conte era chiaro da tempo, ma la cosa è diventata ancora più evidente nell'ultima uscita di campionato con il Lecce quando, seppur non ancora al massimo della condizione, entrando nella ripresa hanno letteralmente cambiato il volto della partita e di una squadra che, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-1, ha poi ribaltato la situazione imponendosi per 2-1.





Poter contare su De Bruyne e McTominay fa tutta la differenza del mondo. Con caratteristiche diverse, sono i due veri trascinatori del Napoli, gli uomini ai quali erano affidate molte delle speranze di difesa dello Scudetto.





Con loro in crescendo, con un Lukaku in più in attacco, la potenza di Anguissa in mediana e, si spera presto, anche le idee e le geometrie di Lobotka, i campioni d'Italia potranno tornare a mostrare il loro volto e magari anche a puntare ad un finale di stagione molto più effervescente di quanto fosse possibile immaginare solo poche settimane fa.