Napoli quasi al completo: obiettivo secondo posto con i ritorni di McTominay e De Bruyne a pieno servizio

Comunque andranno le cose, quella del Napoli verrà ricordata come una stagione travagliata.
La compagine partenopea, nel corso degli ultimi mesi, è stata colpita da una serie di infortuni senza precedenti che, per forza di cose, hanno fortemente condizionato il suo rendimento.
Di fatto, la squadra costruita in estate, quella che avrebbe dovuto difendere lo Scudetto conquistato solo pochi mesi prima, la si è vista pochissimo, e il dubbio su cosa sarebbe potuto essere ma non è stato, con ogni probabilità, accompagnerà per tanto tempo Conte, i suoi giocatori, i dirigenti azzurri ed una piazza intera.
Molti di quegli elementi che però sono stati, in alcuni casi, costretti anche a stop lunghissimi, stanno pian piano trovando la giusta condizione, e questo vuol dire che ad attendere il Napoli potrebbe esserci un finale di stagione in crescendo.
Finalmente potrà tornare a mostrare parti di quelle tante potenzialità rimaste nascoste e che ora potrebbero consentirgli di mettere nel mirino le rivali che lo precedono in classifica.