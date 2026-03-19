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Lukaku McTominay Anguissa NapoliGetty Images
Leonardo Gualano

Napoli quasi al completo: obiettivo secondo posto con i ritorni di McTominay e De Bruyne a pieno servizio

Il Napoli ha cambiato marcia nelle ultime settimane e potrebbe accelerare ancora da qui alla fine della stagione: Conte sta finalmente recuperando i suoi pezzi pregiati.

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Comunque andranno le cose, quella del Napoli verrà ricordata come una stagione travagliata.


La compagine partenopea, nel corso degli ultimi mesi, è stata colpita da una serie di infortuni senza precedenti che, per forza di cose, hanno fortemente condizionato il suo rendimento.


Di fatto, la squadra costruita in estate, quella che avrebbe dovuto difendere lo Scudetto conquistato solo pochi mesi prima, la si è vista pochissimo, e il dubbio su cosa sarebbe potuto essere ma non è stato, con ogni probabilità, accompagnerà per tanto tempo Conte, i suoi giocatori, i dirigenti azzurri ed una piazza intera.


Molti di quegli elementi che però sono stati, in alcuni casi, costretti anche a stop lunghissimi, stanno pian piano trovando la giusta condizione, e questo vuol dire che ad attendere il Napoli potrebbe esserci un finale di stagione in crescendo.


Finalmente potrà tornare a mostrare parti di quelle tante potenzialità rimaste nascoste e che ora potrebbero consentirgli di mettere nel mirino le rivali che lo precedono in classifica.

  • Matteo Politano Napoli Lecce Serie AGetty

    TRE VITTORIE DI FILA PER RILANCIARSI

    Il Napoli, nell'ultimo mese, ha avuto la forza di rilanciarsi attraverso i risultati.


    Dopo aver totalizzato un solo punto tra le sfide contro Roma (ripresa in rimonta all'82') ed Atalanta, nelle ultime tre uscite di campionato ha inanellato tre vittorie consecutive che lo hanno aiutato non poco nella corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.


    Tre successi, tutti per 2-1, contro Verona, Torino e Lecce, spesso non figli di prestazioni indimenticabili, ma piuttosto di vere e proprie prove di forza.


    Un filotto che è servito per chiudere, o quasi, quello che era un discorso apertissimo e che, ad un certo punto, aveva fatto pensare anche ad una complicata qualificazione alla prossima Champions League.


    Il Napoli, invece, come già ampiamente dimostrato in altri momenti della stagione, ha messo in mostra quella capacità di reagire che adesso l'ha spinto fino a +6 sul quarto posto e ad una sola lunghezza di svantaggio dal Milan secondo.

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  • LO SCUDETTO NEL MIRINO?

    Gli ultimi risultati ottenuti, compresa la brusca frenata dell'Inter, che nelle ultime due partite ha racimolato un solo punto, hanno portato in molti a chiedersi se un Napoli, vicino alla sua versione 'originale', possa ancora pensare allo Scudetto.


    Con nove punti di svantaggio, quando mancano nove partite alla fine del torneo, ovviamente i nerazzurri sono più che padroni del proprio destino.


    I partenopei dovrebbero non commettere più passi falsi e sperare che, al contempo, la squadra di Chivu abbia un crollo definitivo. Uno scenario difficile da immaginare, mentre molto meno complicato è pensare ad un testa a testa con il Milan per il secondo posto.

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  • ALL'INSEGUIMENTO DEL MILAN

    Dopo ventinove giornate di campionato, Milan e Napoli si ritrovano separati in classifica da un solo punto.


    I partenopei hanno vinto di più (18 vittorie contro 17), ma anche perso di più (sei volte contro le tre dei meneghini). Il Milan, infatti, è stato bravo per mesi a difendere una lunga imbattibilità portata avanti dalla seconda giornata, ma due delle sue tre sconfitte sono arrivate negli ultimi quattro turni di campionato.


    Quella solidità, che si traduceva in continuità, potrebbe dunque essere venuta meno, e sono state proprio le battute d'arresto contro Parma e Lazio non solo a condizionare la corsa Scudetto, ma anche a consentire al Napoli di rifarsi sotto.


    Da questo punto di vista, molto potrebbe dire lo scontro diretto in programma il prossimo 6 aprile: il Napoli avrà la possibilità di giocarlo in casa e magari potrebbe essere quella l'occasione giusta, se non ci sarà già riuscito prima, per tentare un clamoroso sorpasso.

  • CON DE BRUYNE E MCTOMINAY A PIENO SERVIZIO

    Nel corso delle ultime settimane, Antonio Conte ha finalmente recuperato Kevin De Bruyne e Scott McTominay.


    Il primo è rimasto ai box per tanti mesi, il secondo, dopo aver fatto per tanto tempo gli straordinari (e anche di più), è stato costretto a saltare quattro partite di fila tra febbraio e marzo.


    Che i due (destinati a scendere in campo dal 1' contro il Cagliari) fossero elementi fondamentali per Conte era chiaro da tempo, ma la cosa è diventata ancora più evidente nell'ultima uscita di campionato con il Lecce quando, seppur non ancora al massimo della condizione, entrando nella ripresa hanno letteralmente cambiato il volto della partita e di una squadra che, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 0-1, ha poi ribaltato la situazione imponendosi per 2-1.


    Poter contare su De Bruyne e McTominay fa tutta la differenza del mondo. Con caratteristiche diverse, sono i due veri trascinatori del Napoli, gli uomini ai quali erano affidate molte delle speranze di difesa dello Scudetto.


    Con loro in crescendo, con un Lukaku in più in attacco, la potenza di Anguissa in mediana e, si spera presto, anche le idee e le geometrie di Lobotka, i campioni d'Italia potranno tornare a mostrare il loro volto e magari anche a puntare ad un finale di stagione molto più effervescente di quanto fosse possibile immaginare solo poche settimane fa.

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