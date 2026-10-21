Musah è diventato il punto fermo del Milan a centrocampo: ha giocato più minuti di Rabiot e Modric, come ha conquistato Amorim

Decisivo per la permanenza di Yunus Musah al Milan è stato Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese ha subito parlato con l'americano illustrandogli la sua centralità nel nuovo progetto rossonero. Parole a cui sono seguiti i fatti.

"Pensavo che lo dicesse solo per tenermi legato al club, come fanno altri allenatori. Ma in realtà, durante la preparazione pre-campionato, ho visto che giocavo molto, che mi parlava spesso e che era vero. E ho iniziato la stagione, ho giocato molti minuti, molte partite da titolare.

E sono tornato in nazionale. Quindi è stato un ottimo inizio di stagione, con gli allenatori che credono di nuovo in me. Come giocatore, è quello che vuoi davvero: allenatori che credono in te e ti lasciano giocare" ha detto qualche settimana fa Musha a 'ESPN'.