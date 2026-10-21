Musah è diventato il punto fermo del Milan a centrocampo: ha giocato più minuti di Rabiot e Modric, come ha conquistato Amorim

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Altro che esubero. Yunus Musah oggi è il vero punto fermo del centrocampo rossonero.
Rientrato al Milan in estate, molti davano l'americano nuovamente in partenza. Ma non avevano fatto i conti con la volontà di Ruben Amorim.
Il nuovo allenatore apprezza particolarmente le qualità di Musah, da lui ritenuto il profilo ideale nei due di centrocampo. E da subito gli ha concesso grande fiducia.
Una fiducia fin qui ampiamente ripagata dall'americano che è diventato indispensabile nel Milan di Amorim.