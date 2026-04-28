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Moviola PSG-Bayern Monaco: C'era il contatto tra Pacho e Luis Diaz? Giusto il rigore per il mani di Davies?
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16' - CALCIO DI RIGORE PER IL BAYERN MONACO
Il primo episodio da moviola del match arriva al 16’ del primo tempo.
Luis Díaz riceve palla dentro l’area di rigore, si sposta il pallone sul sinistro e viene travolto dall’intervento scomposto di Pacho.
Nessun dubbio per l’arbitro, che indica immediatamente il dischetto, con il VAR che - dopo un silent check - conferma la decisione presa in campo.
Una scelta che appare corretta.
45+1' - MANO DI DAVIES: RIGORE PER IL PSG
Sul finire del primo tempo, in pieno recupero, arriva un altro episodio chiave.
Dembélé riceve sulla destra dopo aver battuto un calcio d’angolo, punta Davies e tenta il cross in mezzo. Il terzino canadese, inizialmente con le mani dietro la schiena, allarga il braccio all’ultimo istante, intercettando il pallone con la mano sinistra.
L’arbitro viene richiamato dal VAR per la revisione dell’azione e, nonostante il tocco precedente sullo stomaco del giocatore del Bayern Monaco, assegna il calcio di rigore.
Una decisione molto dubbia e al limite, che il direttore di gara svizzero ha comunque valutato da penalty, scatenando le proteste dei bavaresi.
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51' - CONTATTO UPAMECANO-KVARATSKHELIA: PER ARBITRO E VAR NON C'È NULLA
Il secondo tempo si apre subito con le proteste del PSG: Kvaratskhelia entra in area dalla sinistra, si prepara al tiro ma finisce a terra dolorante.
L’arbitro lascia correre, mentre il VAR - dopo un controllo - conferma la decisione. In effetti, è il georgiano a colpire il polpaccio del difensore del Bayern Monaco, che aveva provato a frapporsi mettendo il piede davanti per ostacolarlo.