Moviola Juventus-Napoli: Olivera su Cabal, era rigore? Koopmeiners rischia l'espulsione su Anguissa

Poco prima della mezz'ora, protesta anche la Juventus: un pestone in area di Olivera su Cabal non viene visto da Sozza, il quale ancora una volta non viene richiamato al monitor.

Il pestone in effetti c'è, ma arriva quando Cabal ha già scaricato la palla ad Alajbegovic: probabilmente è questa la motivazione che ha indotto il VAR a confermare la decisione di campo di Sozza.

Secondo Luca Marelli di DAZN, inoltre, si è trattato più che altro di una pizzicata di Olivera sul tallone di Cabal: dunque non di un pestone vero e proprio. Anche l'uruguaiano, in ogni caso, ha rischiato parecchio.