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Moviola Juventus NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Moviola Juventus-Napoli: Olivera su Cabal, era rigore? Koopmeiners rischia l'espulsione su Anguissa

Serie A
Juventus vs Napoli
Juventus
Napoli

I casi da moviola e gli episodi più controversi del posticipo tra Juventus e Napoli. Gara arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno.

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Juventus e Napoli si sfidano all'Allianz Stadium in un posticipo delicatissimo per entrambe, attardate in classifica e bisognose di punti dopo un inizio di stagione complicato. Gara arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno.

Di seguito i principali casi da moviola e gli episodi più controversi del big match tra la formazione bianconera e quella partenopea.

(Articolo in aggiornamento)

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  • 11' - KOOPMEINERS SU ANGUISSA ERA DA ROSSO?

    Dopo 11 minuti, Koopmeiners entra con il piede un po' a martello sulla gamba di Anguissa nei pressi della trequarti della Juventus, ma non viene neppure ammonito.

    Inizialmente c'è la sensazione che la Sala VAR possa richiamare Sozza al monitor per indurlo a estrarre un cartellino rosso, ma in realtà così non è. La decisione in questo caso sembra essere giusta, in quanto l'intervento di Koopmeiners è sì duro (il camerunense deve farsi soccorrere dallo staff medico del Napoli), ma non propriamente da espulsione. Anche se l'ex atalantino ha rischiato tantissimo.

    Sbagliata invece la mancata ammonizione per Koopmeiners, graziato da Sozza, nonché la decisione dell'arbitro lombardo di concedere il rinvio dal fondo a Meret: l'ultimo tocco era stato di Anguissa e non dell'olandese.

  • 22' - ANCHE LUCUMÍ RISCHIA

    Rischia qualcosa anche Lucumí una decina di minuti più tardi: già ammonito poco prima per un fallo su Lucca, l'ex bolognese stende nuovamente l'avversario impedendogli di partire ma non viene ammonito.

    L'intervento di Lucumí è effettivamente scomposto, ma non ferma una chiara occasione da goal e può considerarsi un fallo "normale": dunque non da ammonizione. Sarebbe stata la seconda per il colombiano.

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  • 28' - OLIVERA SU CABAL, NIENTE RIGORE PER LA JUVENTUS

    Poco prima della mezz'ora, protesta anche la Juventus: un pestone in area di Olivera su Cabal non viene visto da Sozza, il quale ancora una volta non viene richiamato al monitor.

    Il pestone in effetti c'è, ma arriva quando Cabal ha già scaricato la palla ad Alajbegovic: probabilmente è questa la motivazione che ha indotto il VAR a confermare la decisione di campo di Sozza.

    Secondo Luca Marelli di DAZN, inoltre, si è trattato più che altro di una pizzicata di Olivera sul tallone di Cabal: dunque non di un pestone vero e proprio. Anche l'uruguaiano, in ogni caso, ha rischiato parecchio.

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