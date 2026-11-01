Moviola Juventus-Napoli: Olivera su Cabal, era rigore? Koopmeiners rischia l'espulsione su Anguissa

Juventus e Napoli si sfidano all'Allianz Stadium in un posticipo delicatissimo per entrambe, attardate in classifica e bisognose di punti dopo un inizio di stagione complicato. Gara arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno.
Di seguito i principali casi da moviola e gli episodi più controversi del big match tra la formazione bianconera e quella partenopea.
(Articolo in aggiornamento)
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