Moviola Atalanta-Lazio: goal annullato a Ederson, c'era il fallo di Krstovic su Motta? Era fallo di mano di Gila?

Dieci minuti più tardi, al 74’, le proteste sono della Lazio: palla nell’area di rigore dell’Atalanta, conScalvini che - nel tentativo di proteggere il pallone sull’uscita di Carnesecchi - lo colpisce con il braccio.

Noslin non si ferma e conclude l’azione, calciando a lato, poi si dirige verso l’arbitro chiedendo a gran voce il calcio di rigore.

In effetti il tocco di Scalvini appare piuttosto evidente, ma sia l’arbitro sia il VAR lo hanno giudicato non punibile, facendo riprendere il gioco con un rinvio dal fondo