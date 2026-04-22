Di seguito gli episodi da moviola di Atalanta-Lazio.
Moviola Atalanta-Lazio: goal annullato a Ederson, c'era il fallo di Krstovic su Motta? Era fallo di mano di Gila?
GOAL DI EDERSON ANNULLATO
L'Atalanta passa in vantaggio col goal di Ederson che inizialmente l'arbitro Colombo in campo convalida.
Il direttore di gara però viene richiamato al VAR perché Krstovic, poco prima, sembra prendere il pallone tra le mani di Motta.
Colombo decide così di annullare la rete mentre valuta non come non punibile un precedente tocco di mano di Gila nella stessa azione.
In questo caso la decisione appare corretta dato che il difensore della Lazio si calcia da solo il pallone sul braccio.
TOCCO DI MANO DI SCALVINI
Dieci minuti più tardi, al 74’, le proteste sono della Lazio: palla nell’area di rigore dell’Atalanta, conScalvini che - nel tentativo di proteggere il pallone sull’uscita di Carnesecchi - lo colpisce con il braccio.
Noslin non si ferma e conclude l’azione, calciando a lato, poi si dirige verso l’arbitro chiedendo a gran voce il calcio di rigore.
In effetti il tocco di Scalvini appare piuttosto evidente, ma sia l’arbitro sia il VAR lo hanno giudicato non punibile, facendo riprendere il gioco con un rinvio dal fondo
- PubblicitàPubblicità