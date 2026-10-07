McTominay si era fermato a ottobre per una lieve aritmia cardiaca benigna. Lo stop è stato valutato e poi deciso dal giocatore e dal Napoli, con il successivo intervento di ablazione svoltosi l’8 settembre allo Spire Manchester Hospital. Successivamente, i protocolli medici internazionali hanno tassativamente imposto una terapia anticoagulante orale. Questi farmaci servono a fluidificare il sangue e a prevenire la formazione di coaguli o trombi mentre il tessuto cardiaco guarisce. Per questo McTominay ha potuto svolgere solo allenamenti atletici e individuali.