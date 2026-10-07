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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

McTominay rientra in gruppo: esami superati, idoneità ottenuta, quando può tornare a giocare

Serie A
Napoli
S. McTominay
Napoli vs Frosinone

Lo scozzese può tornare finalmente in campo a un mese dall’operazione di ablazione al cuore: già a disposizione per il Frosinone.

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Era una giornata chiave, in casa Napoli, per quanto riguarda Scott McTominay. Lo scozzese si è sottoposto questa mattina agli esami legati al riottenimento della idoneità sportiva dopo l’operazione di ablazione per l’aritmia benigna riscontrata nel giocatore. E per il centrocampista sono arrivate finalmente buone notizie.

  • MCTOMINAY OTTIENE L’IDONEITÀ

    Il report ufficiale del Napoli che ha annunciato il ritorno in gruppo dello scozzese.

    "Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo".

  • McTominay NapoliGetty Images

    MCTOMINAY GIOCHERÀ COL FROSINONE?

    McTominay, dunque, è abile e arruolabile per il match che il Napoli giocherà alla ripresa del campionato, contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Probabilmente, lo scozzese si limiterà a uno spezzone nella ripresa, anche per riabituarsi al campo in vista dell’impegno del Napoli in Champions, mercoledì a Vila-real. 

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  • Scott McTominay Napoli 2025-26Getty

    COME FUNZIONA IL RECUPERO DI MCTOMINAY

    McTominay si era fermato a ottobre per una lieve aritmia cardiaca benigna. Lo stop è stato valutato e poi deciso dal giocatore e dal Napoli, con il successivo intervento di ablazione svoltosi l’8 settembre allo Spire Manchester Hospital. Successivamente, i protocolli medici internazionali hanno tassativamente imposto una terapia anticoagulante orale. Questi farmaci servono a fluidificare il sangue e a prevenire la formazione di coaguli o trombi mentre il tessuto cardiaco guarisce. Per questo McTominay ha potuto svolgere solo allenamenti atletici e individuali. 

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  • COME GIOCHERA IL NAPOLI COL RIENTRO DI MCTOMINAY

    Con McTominay in campo, il Napoli si rivedrà con il centrocampo titolare. Dentro Scott, accanto a Lobotka e, probabilmente, De Bruyne, in grande spolvero in Nazionale, in attesa del rientro di Frank Zambo Anguissa.


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