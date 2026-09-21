Matteo Ruggeri convocato, ora sogna la prima volta con la Nazionale: come sta andando all'Aston Villa

Non è una prima volta assoluta, ma contemporaneamente lo è. Matteo Ruggeri può festeggiare la sospirata convocazione da parte dell'Italia: anche lui sarà a disposizione di Roberto Mancini per le prossime partite di Nations League.
In un primo momento il nuovo/vecchio commissario tecnico azzurro non lo aveva inserito nell'elenco dei convocati. Ma i guai fisici di Dimarco, che hanno ufficialmente costretto l'esterno interista a dare forfait, hanno cambiato completamente le carte in tavola. E così, appunto, ecco Ruggeri.
L'ex atalantino oggi gioca in Premier League, nell'Aston Villa. Vi si è trasferito durante le ultime settimane del mercato estivo dall'Atletico Madrid, dopo un solo anno di permanenza in Spagna. E proprio con la maglia dei Villans proverà a tenersi stretta anche quella azzurra.
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