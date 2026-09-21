Matteo Ruggeri convocato, ora sogna la prima volta con la Nazionale: come sta andando all'Aston Villa

All'Aston Villa, in realtà, Ruggeri è partito molto piano. Tanto da non aver praticamente preso parte alle prime uscite stagionali della squadra di Unai Emery.

L'ex Borussia Dortmund Ian Maatsen si è preso a tutti gli effetti il posto da titolare sulla fascia sinistra della difesa a quattro. Con Ruggeri, almeno nei piani del manager spagnolo, nei panni del suo sostituto naturale.

Maatsen ha così giocato dall'inizio tutte le prime sei partite tra Supercoppa Europea, Premier League e Champions League. Riducendo al massimo lo spazio per Ruggeri, che nel frattempo ha collezionato appena un paio di spezzoni nel finale contro Brighton (8 minuti) e Hull (15). Per il resto, l'italiano è rimasto sempre in panchina dal primo all'ultimo minuto.

La situazione è cambiata in Aston Villa-Nottingham Forest, quando lo stesso Maatsen ha rimediato un infortunio a una caviglia che lo terrà ai box fino a fine dicembre. Ruggeri, in quell'occasione, non è entrato al suo posto: Emery aveva già speso i cinque cambi. Il Villa ha così chiuso in 10 uomini, subendo l'1-2 di Igor Jesus a un paio di minuti dalla fine.