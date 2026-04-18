Marie-Louise Eta nella storia: debutta sulla panchina dell'Union Berlino, ma a vincere è il Wolfsburg

Rispetto al suo predecessore, Steffen Baumgart, del quale ha preso il posto lo scorso 11 aprile, la trentaquattrenne allenatrice tedesca, ha schierato una squadra più votata all'attacco.

Marie-Louise Eta ha infatti apportato diverse modifiche all'undici titolare, avanzando Ansah e inserendo Kamlein in mediana al fianco di Rani Khedira, mentre sugli esterni ha deciso di dare fiducia agli esperti Trimmel e Rothe.

Cambi che non hanno portato gli effetti sperati, visto che l'Union Berlino è poi stato sconfitto per 2-1.