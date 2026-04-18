Marie-Louise Eta nella storia: debutta sulla panchina dell'Union Berlino, ma a vincere è il Wolfsburg

Si è giocata all'An der Alten Forsterei di Berlino una partita, quella che ha visto i padroni di casa dell'Union ospitare il Wolfsburg, una partita destinata ad entrare nella storia del calcio tedesco e non solo, già prima del suo calcio d'inizio.
Nella sfida valida per il trentesimo turno, ha fatto il suo esordio ufficiale in panchina in una partita di Bundesliga, Marie-Louise Eta.
Grazie a questo debutto, è diventata la prima allenatrice a guidare una squadra maschile in uno dei cinque migliori campionati europei.