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Leonardo Gualano

Marie-Louise Eta nella storia: debutta sulla panchina dell'Union Berlino, ma a vincere è il Wolfsburg

Bundesliga
Union Berlino
Union Berlino vs Wolfsburg
Wolfsburg

Marie-Louise Eta è diventata la prima allenatrice a guidare una squadra maschile di uno dei primi cinque campionati europei.

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Si è giocata all'An der Alten Forsterei di Berlino una partita, quella che ha visto i padroni di casa dell'Union ospitare il Wolfsburg, una partita destinata ad entrare nella storia del calcio tedesco e non solo, già prima del suo calcio d'inizio.

Nella sfida valida per il trentesimo turno, ha fatto il suo esordio ufficiale in panchina in una partita di Bundesliga, Marie-Louise Eta.

Grazie a questo debutto, è diventata la prima allenatrice a guidare una squadra maschile in uno dei cinque migliori campionati europei.

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    UN ESORDIO ATTESISSIMO

    Quello di Marie-Louise Eta sulla panchina dell'Union Berlino, è stato ovviamente un esordio che ha destato grandissimo interesse non solo in Germania.

    L'evento infatti era, come detto, di quelli storici ed infatti ad attenderla sul terreno di gioco al suo arrivo dagli spogliatoi, c'erano moltissimi fotografi pronti ad immortalare un momento destinato ad entrare negli annali.

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  • UN APPROCCIO PIU' OFFENSIVO

    Rispetto al suo predecessore, Steffen Baumgart, del quale ha preso il posto lo scorso 11 aprile, la trentaquattrenne allenatrice tedesca, ha schierato una squadra più votata all'attacco.

    Marie-Louise Eta ha infatti apportato diverse modifiche all'undici titolare, avanzando Ansah e inserendo Kamlein in mediana al fianco di Rani Khedira, mentre sugli esterni ha deciso di dare fiducia agli esperti Trimmel e Rothe.

    Cambi che non hanno portato gli effetti sperati, visto che l'Union Berlino è poi stato sconfitto per 2-1.

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  • IL RITORNO ALLA VITTORIA DEL WOLFSBURG

    Ad imporsi dunque il Wolfsburg che ha ottenuto un'importantissimo successo, il primo dopo oltre tre mesi, che gli consente di tenere vive le sue residue speranze di salvezza.

    Gli ospiti si sono portati in vantaggio già all'11' con Wimmer, per poi raddoppiare ad inizio ripresa, al 46', quando è stato Pejcinovic a fissare il risultato sullo 0-2.

    Per l'Union Berlino, che comunque ha giocato una buona partita ed ha tentato un forcing fino al triplice fischio finale alla ricerca del pareggio, inutile è risultata la rete siglata da Burke all'85'.


  • 1. FC Union Berlin v SV Darmstadt 98 - BundesligaGetty Images Sport

    A +6 DALLA ZONA RETROCESSIONE

    Ad Marie-Louise Eta, che già nel 2023 si era meritata un posto nella storia diventando la prima viceallenatrice di una squadra maschile in uno dei cinque principali campionati europei (proprio all'Union Berlino) è stato affidato il compito di rilanciare una squadra che non vince una partita di campionato dallo scorso 15 marzo.

    A causa di questa sconfitta interna, l'Union resta ancorato a quota 32 in classifica, ovvero a +6 sul St. Pauli attualmente terzultimo.

    Al St. Pauli, e soprattutto al Borussia Monchengladbach ha invece recuperato due punti il Wolfsburg che adesso è a -6 dalla zona salvezza.

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