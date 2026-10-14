Ma è davvero solo colpa di Pepo Martinez? Il problema portiere non è l'unico dell'Inter: manca un leader in difesa

Nella scorsa stagione, d'altronde, Chivu aveva due difensori che invece erano in grado di guidare i compagni con autorevolezza e carisma.

Uno di questi è ovviamente Francesco Acerbi il cui addio, a 38 anni, era comunque ampiamente preventivato e prevedibile.

Resta qualche dubbio in più semmai sulla scelta di accompagnare contemporaneamente alla porta anche Stefan de Vrij.

L'olandese, che di anni ne ha 34, oggi gioca nelle file del Panathinaikos dove è un titolare fisso. E nella scorsa stagione in realtà aveva giocato pochissimo con l'Inter.

Eppure la sua presenza viene rimpianta da parecchi tifosi nerazzurri.