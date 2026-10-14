Ma è davvero solo colpa di Pepo Martinez? Il problema portiere non è l'unico dell'Inter: manca un leader in difesa

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Ci risiamo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Brugge, la seconda su due partite di Champions League, sul banco degli imputati all'Inter è finito il portiere.
Pepo Martinez, sia chiaro, ha le sue responsabilità soprattutto sul secondo goal della formazione belga che di fatto ha indirizzato la gara proprio nel momento migliore dei nerazzurri.
Ma il portiere spagnolo ha anche sfoderato alcuni ottimi interventi tra i pali. E di certo non può essere individuato come l'unico responsabile dei troppi goal subiti dall'Inter in questo inizio di stagione.
La sensazione, che cresce col passare delle settimane, è che alla squadra di Chivu manchi qualcosa in difesa. Ma cosa?