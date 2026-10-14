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SOCCER CL INTERNAZIONALE VS CLUB BRUGGEAFP
Lelio Donato

Ma è davvero solo colpa di Pepo Martinez? Il problema portiere non è l'unico dell'Inter: manca un leader in difesa

Champions League
Inter
Inter vs Club Bruges
Club Bruges

Anche nella sconfitta contro il Brugge il portiere spagnolo ha avuto gravi responsabilità, ma Pepo Martinez non è l'unico problema dell'Inter. Alla squadra di Chivu manca qualcosa in difesa.

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Ci risiamo. Dopo la sconfitta casalinga contro il Brugge, la seconda su due partite di Champions League, sul banco degli imputati all'Inter è finito il portiere.

Pepo Martinez, sia chiaro, ha le sue responsabilità soprattutto sul secondo goal della formazione belga che di fatto ha indirizzato la gara proprio nel momento migliore dei nerazzurri.

Ma il portiere spagnolo ha anche sfoderato alcuni ottimi interventi tra i pali. E di certo non può essere individuato come l'unico responsabile dei troppi goal subiti dall'Inter in questo inizio di stagione.

La sensazione, che cresce col passare delle settimane, è che alla squadra di Chivu manchi qualcosa in difesa. Ma cosa?

  • IL CASO PEPO MARTINEZ

    Iniziamo da quello che resta il problema portiere. Forse semplicemente il bersaglio più facile da colpire un po' in tutte le squadre quando le cose non vanno per il verso giusto.

    Come detto sopra le responsabilità di Josep Martinez sul secondo goal del Brugge sono evidenti. La sua uscita, a dir poco avventata, ha permesso ai belgi di riportarsi in vantaggio spalancato la porta a Tresoldi.

    Peraltro non si tratta dell'unico errore compiuto dall'estremo difensore spagnolo in questo inizio di stagione. Pepo Martinez aveva già regalato un goal al Real Madrid nella prima di Champions League.

    Ed era stato protagonista negativo anche in campionato soprattutto contro l'Udinese, quando ha incassato ben tre reti. Ecco perché, ormai da settimane, molti hanno iniziato a invocare Ivan Provedel.

    Esattamente come, circa un anno fa, si chiedeva di concedere un'occasione proprio a Martinez per sostituire quel Sommer che martedì sera tra i pali del Brugge ha fatto un figurone.

  • AKANJI PEGGIORE IN CAMPO

    Analizzando più a fondo le difficoltà complessive dell'Inter in difesa però emergono altri problemi.

    Uno di questi risponde al nome di Manuel Akanji, che contro il Brugge è stato certamente tra i peggiori in campo se non il peggiore in assoluto.

    Schierato al centro della linea a tre, lo svizzero ha mostrato evidenti limiti nel guidare la retroguardia. E di fatto non ha mai preso le contromisure a Tresoldi, che non a caso ha realizzato addirittura una tripletta.

    Akanji d'altronde si esprime decisamente meglio come braccetto destro. Ruolo in cui ha minori responsabilità e può fare valere la sua progressione palla al piede.

    Sia chiaro le qualità dell'ex City non sono in discussione. La sua capacità di comandare il reparto difensivo, invece, sì.

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  • MANCANO ACERBI E DE VRIJ?

    Nella scorsa stagione, d'altronde, Chivu aveva due difensori che invece erano in grado di guidare i compagni con autorevolezza e carisma.

    Uno di questi è ovviamente Francesco Acerbi il cui addio, a 38 anni, era comunque ampiamente preventivato e prevedibile.

    Resta qualche dubbio in più semmai sulla scelta di accompagnare contemporaneamente alla porta anche Stefan de Vrij.

    L'olandese, che di anni ne ha 34, oggi gioca nelle file del Panathinaikos dove è un titolare fisso. E nella scorsa stagione in realtà aveva giocato pochissimo con l'Inter.

    Eppure la sua presenza viene rimpianta da parecchi tifosi nerazzurri.

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  • I DUBBI SU STONES E IL DIFENSORE MAI ARRIVATO

    In estate d'altronde l'Inter ha cercato per settimane un marcatore puro.

    L'obiettivo era stato individuato in Cristian Romero, che nelle idee dei nerazzurri doveva diventare il punto di riferimento centrale della linea a tre di Chivu.

    Alla fine però l'argentino ha preferito raggiungere Simeone all'Atletico Madrid mentre l'Inter ha preferito dirottare l'investimento sul centrocampo, regalando al proprio allenatore Curtis Jones.

    In difesa così è arrivato solo John Stones. L'esperto centrale inglese in estate ha giocato un Mondiale da protagonista, ma non è più giovanissimo. E soprattutto viene da alcune stagioni travagliate sotto il profilo degli infortuni.

    Non a caso Stones si è subito fermato alla prima da titolare per un problema muscolare ed attualmente non è a disposizione di Chivu.

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