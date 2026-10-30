Leao finalmente si sblocca, primo goal segnato con la maglia del Galatasaray

Tutto facile per gli uomini di Okan Buruk, in testa alla classifica con 25 punti in 10 partite e battuti, anche se con un sonoro 4-0, solo dal Trabzonspor: a Konya Osimhen e Akgun mettono la partita in discesa nella prima mezz'ora e poi entro l'ora di gioco è già tutto chiuso con Batrakov e, al 55', il rigore trasformato da Leao con un tiro a incrociare col destro sotto al sette. 4-0 per il Gala.