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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
GOAL

Leao finalmente si sblocca, primo goal segnato con la maglia del Galatasaray

R. Leao
Konyaspor vs Galatasaray
Galatasaray
Superlig
Milan

Rafa Leao ha trovato il suo primo goal ufficiale con la maglia del Galatasaray dopo una partenza non certo esaltante.

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Una sorta di liberazione per Rafael Leao, il primo centro in Super Lig e in tutte le competizioni con la maglia del Galatasaray: il portoghese, arrivato dal Milan in estate per 38 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, aveva infatti accumulato otto presenze e un solo assist nella sconfitta contro il Barcellona in Champions League fino a questo momento. La rotonda vittoria in casa del Konyaspor è stata l'occasione perfetta per cancellare lo 0 dalla voce goal segnati.

  • LA PARTITA

    Tutto facile per gli uomini di Okan Buruk, in testa alla classifica con 25 punti in 10 partite e battuti, anche se con un sonoro 4-0, solo dal Trabzonspor: a Konya Osimhen e Akgun mettono la partita in discesa nella prima mezz'ora e poi entro l'ora di gioco è già tutto chiuso con Batrakov e, al 55', il rigore trasformato da Leao con un tiro a incrociare col destro sotto al sette. 4-0 per il Gala.

  • ORA LO STOCCARDA

    Il 3 novembre il livello si alza: c'è lo Stoccarda da affrontare in Champions League per raddrizzare una classifica non bella quanto quella domestica, dato che il Galatasaray ha 3 punti in 3 partite frutto delle sconfitte contro appunto il Barcellona (4-1) e lo Sporting Lisbona (3-1) e della vittoria contro il Lille (4-2) nell'ultima giornata in ordine di tempo.

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