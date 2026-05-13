Lazio Campione della Coppa Italia: cosa succede ai posti Europa League e Conference con il successo in finale contro l'Inter

O tutto o niente. In un calcio moderno in cui i risultati contano sopra ogni cosa, la Lazio è consapevole di non avere zone grigie davanti a sè: la finale di Coppa Italia porterà ad un'annata esaltante o deludente. Qualora batta l'Inter, infatti, la squadra biancoceleste non si assicurerebbe solamente il trofeo diversi anni dopo l'ultima volta, ma bensì avrebbe la certezza di partecipare alle coppe europee nella prossima annata.

Inter-Lazio, tra l'altro, non è importante solamente per i biancocelesti, ma bensì per tutte le squadre attualmente tra il secondo e l'ottavo posto in campionato: Napoli, Juventis, Milan, Como, Bologna e Atalanta dipendono in un modo o nell'altro dal successo o dalla sconfitta dei capitolini, causa regolamento preciso delle qualificazioni in Conference ed Europa League a seconda del risultato finale di Coppa Italia.