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Atalanta Lazio ZaccagniGetty Images
Francesco Schirru

Lazio Campione della Coppa Italia: cosa succede ai posti Europa League e Conference con il successo in finale contro l'Inter

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Lazio vs Inter
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Annata esaltante o deludente? La Lazio può cambiare completamente la propria stagione contro l'Inter, in un match che può rivoltare il destino di diverse squadre in lotta per Champions, Europa League e Conference.

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O tutto o niente. In un calcio moderno in cui i risultati contano sopra ogni cosa, la Lazio è consapevole di non avere zone grigie davanti a sè: la finale di Coppa Italia porterà ad un'annata esaltante o deludente. Qualora batta l'Inter, infatti, la squadra biancoceleste non si assicurerebbe solamente il trofeo diversi anni dopo l'ultima volta, ma bensì avrebbe la certezza di partecipare alle coppe europee nella prossima annata.

Inter-Lazio, tra l'altro, non è importante solamente per i biancocelesti, ma bensì per tutte le squadre attualmente tra il secondo e l'ottavo posto in campionato: Napoli, Juventis, Milan, Como, Bologna e Atalanta dipendono in un modo o nell'altro dal successo o dalla sconfitta dei capitolini, causa regolamento preciso delle qualificazioni in Conference ed Europa League a seconda del risultato finale di Coppa Italia.

  • LA LAZIO BATTE L'INTER

    Come già evidenziato, la Lazio farebbe sua non solo la Coppa Italia superando l'Inter in finale, ma otterrebbe anche un pass per le prossime competizioni continentali, in particolar modo l'Europa League 2026/2027.

    Da regolamento, infatti, la vincitrice della Coppa Italia ottiene un posto nella fase campionato dell'Europa League successivamente, superando l'eventuale posizione oltre il sesto/sesto posto in Serie A, come in questo caso biancoceleste specifico.

    La vittoria della Lazio porterebbe dunque i capitolini in Europa League, al pari della quinta in classifica. La sesta, invece, andrebbe in Conference, mentre la settima dovrebbe accettare la mancata qualificazione continentale nonostante il buon piazzamento.

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  • TUTTE INCOLLATE ALLO SCHERMO

    La vittoria della Lazio avrebbe grosse ripercussioni sulle zone alte della Serie A. Prima di tutto la squadra che terminerà il campionato al settimo posto, dunque Atalanta o Bologna, non potrebbe giocare la Conference, considerando che il posto specifico per la qualificazione sarebbe il sesto.

    Un sesto posto che scontenterebbe, dunque, considerando l'enorme differenza: con la vittoria dell'Inter in finale varrebbe l'Europa League, con il successo della Lazio 'solo' i preliminari di Conference.

    Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como non si spartirebbero Champions ed Europa League con il successo della Lazio in finale, ma bensì approderebbero in Champions, Europa League e Conference.

    Inutile dire che i 180 minuti finali del campionato risulterebbero ancor più infuocati, visto che tutte e cinque le squadre in lotta per la Champions potrebbero alla fine finire in Conference.

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