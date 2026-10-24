La probabile formazione del Milan contro l'Udinese: chi gioca al posto di Rabiot, Gila, Moreira e Chukwueze

Al posto di Diego Moreira, che in questo inizio di stagione ha spesso giocato a sinistra, toccherà a uno tra Estupinan e Bartesaghi, che agiranno a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Amorim.

Contro il Bournemouth, i due si sono prodotti in una staffetta: Estupinan è partito dall'inizio e Bartesaghi gli ha dato il cambio all'intervallo. Alla vigilia Amorim diceva che "vedrete uno domani e l'altro domenica", ma in realtà il ballottaggio sembra essere apertissimo.