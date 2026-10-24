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Stefano Silvestri

La probabile formazione del Milan contro l'Udinese: chi gioca al posto di Rabiot, Gila, Moreira e Chukwueze

Serie A
Milan
Udinese vs Milan
Udinese

Amorim è in emergenza totale in vista del posticipo del Bluenergy Stadium: le sue scelte di formazione saranno praticamente obbligate.

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Il sabato di vigilia non è stato positivo per il Milan. Per nulla. Il che, un paio di giorni dopo la scoppola di Bournemouth, non un buon segnale.

Ruben Amorim dovrà pensare alla formazione da schierare nel posticipo contro l'Udinese senza una serie di giocatori, tutti infortunati: gli ultimi Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira, che fanno compagnia a Samuel Chukwueze in infermeria. Senza dimenticare Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers.

Chi gioca, dunque, nel Milan contro l'Udinese? Le probabili scelte di Amorim in vista del posticipo del Bluenergy Stadium.


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  • Tomori MilanGetty Images

    CHI GIOCA AL POSTO DI GILA

    Al posto di Gila, si candida Fikayo Tomori. L'ex difensore del Chelsea giocherà sul centro-destra della difesa a tre di Amorim, assieme a De Winter e Pavlovic.

    Per Tomori si tratterà dell'esordio stagionale dal primo minuto in Serie A, una settimana dopo aver debuttato in campionato nel tesissimo finale di Milan-Atalanta.

    In Europa League, invece, l'inglese ha già collezionato un paio di presenze fin qui, entrambe dal primo minuto: l'ultima proprio a Bournemouth dopo quella di Salisburgo.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI RABIOT

    Per quanto riguarda Rabiot, i piani sembrano essere chiari. Sia per quanto riguarda il centrocampo che la trequarti, il doppio ruolo che l'ex bianconero può ricoprire.

    In mezzo al campo la coppia centrale dovrebbe essere formata inizialmente da Musah e Modric, con Jashari in panchina e pronto a entrare a partita in corso.

    Sulla trequarti, invece, spazio probabilmente ad Cisse in coppia con Pulisic. Si tiene comunque una speranza anche Loftus-Cheek.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI MOREIRA

    Al posto di Diego Moreira, che in questo inizio di stagione ha spesso giocato a sinistra, toccherà a uno tra Estupinan e Bartesaghi, che agiranno a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Amorim.

    Contro il Bournemouth, i due si sono prodotti in una staffetta: Estupinan è partito dall'inizio e Bartesaghi gli ha dato il cambio all'intervallo. Alla vigilia Amorim diceva che "vedrete uno domani e l'altro domenica", ma in realtà il ballottaggio sembra essere apertissimo.

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  • Hutchinson MilanGetty Images

    CHI GIOCA AL POSTO DI CHUKWUEZE

    A destra, al posto di Chukwueze, ci sarà infine Omari Hutchinson, che contro il Bournemouth è stato tolto da Amorim dopo poco più di mezz'ora per far spazio al secondo portiere Torriani dopo l'espulsione di Maignan.

    Nella "sua" Inghilterra, dunque, Hutchinson non ha potuto mostrare il proprio potenziale. Diversamente da quanto aveva fatto un paio di settimane prima contro il Salisburgo, la partita in cui si era sostanzialmente rivelato al mondo rossonero.

    A Udine, Hutchinson dovrebbe giocare proprio in quel modo: largo a destra a tutta fascia in un centrocampo a quattro.

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  • IL PROBABILE MILAN CONTRO L'UDINESE

    Così dovrebbe dunque schierarsi il Milan contro l'Udinese:

    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Estupinan (Bartesaghi); Pulisic, Cisse; Ramos. All Amorim

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25 ott 2026

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