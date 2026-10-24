La probabile formazione del Milan contro l'Udinese: chi gioca al posto di Rabiot, Gila, Moreira e Chukwueze

Il sabato di vigilia non è stato positivo per il Milan. Per nulla. Il che, un paio di giorni dopo la scoppola di Bournemouth, non un buon segnale.
Ruben Amorim dovrà pensare alla formazione da schierare nel posticipo contro l'Udinese senza una serie di giocatori, tutti infortunati: gli ultimi Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira, che fanno compagnia a Samuel Chukwueze in infermeria. Senza dimenticare Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers.
Chi gioca, dunque, nel Milan contro l'Udinese? Le probabili scelte di Amorim in vista del posticipo del Bluenergy Stadium.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.