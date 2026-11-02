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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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La conferenza stampa di Chivu verso Feyenoord-Inter: "Come stanno Bonny e Pio Esposito, torna Pavard"

Champions League
Inter
Feyenoord vs Inter
C. Chivu

Le parole di Chivu alla vigilia di Feyenoord-Inter.

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Champions League

03 nov 2026

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La Champions League per lasciarsi alle spalle la delusione nel derby.

Dopo la sconfitta contro il Milan, l'Inter è pronta alla trasferta sul campo del Feyenoord nella 4ª giornata di League Phase per cercare la seconda vittoria consecutiva nella competizione dopo quella sullo Shakhtar Donestk.

Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

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  • CHE RISPOSTE SI ASPETTA DOPO IL MILAN

    "Credo nel lavoro, in questa squadra, in quello che ha fatto fino ad ora. Sono fiducioso in quello che farà perché sono grandi campioni e lo hanno fatto vedere. Hanno portato un determinato standard a quello che rappresenta il nostro club e si cerca di creare. Ci sono episodi negativi, errori dai quali si deve imparare, accettare e guardare, cercando di sistemarli per andare avanti fiduciosi".

  • I RICORDI IN QUESTO STADIO

    "Quando ho vinto la coppa olandese. So cosa significa per questa squadra lo stadio, la passione che hanno i loro tifosi. So che tipo di atmosfera creano. So che non sarà facile, ci sarà un clima ostile ma è per questo che ci piace giocare in Champions League. Un momento specifico nelle sfide tra Feyenoord e Ajax? Ne ricordo tanti, ma la partita sarà Feyenoord-Inter: cerco di restare concentrato su questo".

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  • RIDIMENSIONATE LE ASPETTATIVE IN CHAMPIONS?

    "Abbiamo sempre detto che la Champions si gioca partita per partita, vale anche per il campionato, ma è ovvio che se si vogliono fare i calcoli per arrivare tra le prime otto si gira intorno ai 16 punti. Siamo ancora in gara, domani non sarà semplice ma siamo consapevoli di cosa vogliamo fare. Faremo una grande gara".

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  • FEYENOORD

    "In questo stadio la squadra si esalta, ha un tifo che li spinge da dietro. Hanno intensità, qualità. Nel reparto offensivo hanno tanta qualità, sono bravi nei duelli e nell'uno contro uno. Sappiamo che non sarà facile, ma allo stesso tempo anche noi dovremo tirare fuori le nostre qualità e quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà".

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  • SCORIE E MALESSERI

    "Abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili e non prevedibili, ci siamo trovati in una situazione in cui servivano soluzioni. Abbiamo recuperato giocatori, Provedel e Pavard sono tornati e non abbiamo avuto altri problemi in questi giorni".

  • "TRASFORMIAMO LA RABBIA IN ENERGIA"

    Chivu ha parlato anche a Sky Sport:

    "Giocare qui non è semplice, il Feyenoord è una squadra diversa quando gioca qui. Dovremo essere pronti sotto l'aspetto tecnico, fisico e mentale.

    Come si riparte dopo la sconfitta nel derby? "Accettando la sconfitta, analizzando quello che abbiamo sbagliato, soprattutto nei primi minuti. Non dobbiamo neanche ignorare ciò che abbiamo fatto di buono. Bisogna partire dagli errori, senza perdere certezze, fiducia e autostima. E' una partita persa sugli episodi, con gli errori commessi sotto tutti i punti di vista nei primi minuti. Però poi siamo stati in grado di fare la partita. E' più facile quando si gioca dopo tre giorni perché puoi trasformare l'amarezza in energia. La rabbia che hai accumulato la puoi trasformare in energia positiva, e ne serve tanta domani.

    Cosa ci siamo detti in questi giorni? Abbiamo analizzato la partita con il Milan e poi il Feyenoord. Dopo ogni partita, facciamo vedere al gruppo ciò che abbiamo fatto bene e ciò che abbiamo fatto male, poi presentiamo l'avversario che affronteremo.

    Sedici punti per gli ottavi, quota alla portata? Pensiamo a una partita alla volta, siamo riusciti a fare tre punti in dieci uomini contro lo Shakhtar. La lezione l'abbiamo imparata, ma non è che dovevamo impararla. Sappiamo che in Champions è così. Domani ci aspetta una gara importante, dovremo essere pronti in tutto per portare a casa tre punti.

    Come stanno Pio Esposito e Bonny? Bonny fino alle 4.30 di sabato aveva ancora la febbre, poi si è messo a disposizione per il derby nonostante lo stato di debolezza cronico. Lo abbiamo ringraziato. Pio sta bene, domani le scelte in attacco sono chiare e precise".

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