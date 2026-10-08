L’ora di Diego Moreira: il Milan si aspetta che incida anche da titolare

Ruben Amorim prepara il suo Milan in vista della gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Alla ripresa dopo la maxi pausa nazionali, l’allenatore portoghese dovrà rinunciare per un bel po’ di tempo ad Alexis Saelemaekers, la cui caviglia è andata ko.
Lo stop dell’ex Bologna e Roma potrebbe portare a una definitiva consacrazione per Diego Moreira.
L'esterno belga, prelevato in estate dallo Strasburgo per una cifra monstre di 51 milioni di euro di parte fissa che, con i bonus, può toccare i 67 milioni complessivi, si candida prepotentemente a una maglia da titolare in vista della delicata trasferta sul campo del Sassuolo.