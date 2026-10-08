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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

L’ora di Diego Moreira: il Milan si aspetta che incida anche da titolare

Serie A
Milan
D. Moreira
Sassuolo vs Milan

Lo stop di Saelemaekers darà più spazio all’ex Strasburgo, in goal in rossonero sempre da subentrato: Amorim si aspetta le sue giocate.

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Ruben Amorim prepara il suo Milan in vista della gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Alla ripresa dopo la maxi pausa nazionali, l’allenatore portoghese dovrà rinunciare per un bel po’ di tempo ad Alexis Saelemaekers, la cui caviglia è andata ko.

Lo stop dell’ex Bologna e Roma potrebbe portare a una definitiva consacrazione per Diego Moreira.

L'esterno belga, prelevato in estate dallo Strasburgo per una cifra monstre di 51 milioni di euro di parte fissa che, con i bonus, può toccare i 67 milioni complessivi, si candida prepotentemente a una maglia da titolare in vista della delicata trasferta sul campo del Sassuolo.

  • Diego Moreira MilanGetty Images

    COM’È ANDATO MOREIRA IN NAZIONALE

    Moreira, in queste settimane, ha lasciato Milanello per volare in ritiro col suo Belgio. Ha trovato spazio importante anche in Nazionale, giocando da titolare le sfide di cartello contro l'Italia e la Francia. Questa continuità a livello internazionale gli ha permesso di ripresentarsi agli ordini di Amorim con un ritmo partita invidiabile e con la totale fiducia nei propri mezzi fisici e tecnici, anche in virtù dei tre goal siglati in maglia Milan prima dello stop.

  • Amorim Torino MilanGetty

    OBIETTIVO INCIDERE DAL PRIMO MINUTO

    Adesso, per Moreira, il prossimo step è quello di far bene in rossonero giocando da titolare. Fin qui, infatti, l’ex Strasburgo ha fatto benissimo ma subentrando dalla panchina, come successo contro Lazio e Lecce, le due gare in cui ha trovato la via della rete. Adesso il talento belga reclama e avrà spazio fin dal fischio d'inizio, desideroso di dimostrare che le sue fiammate e la sua straordinaria media realizzativa non sono frutto di coincidenze nate nei secondi tempi, ma qualità spendibili su un palcoscenico di novanta minuti.

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  • AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    IL TANDEM MILIONARIO CON GONÇALO RAMOS

    Il Milan, dunque, è pronto a godersi il tandem Gonçalo Ramos-Moreira, i due colpi milionari dell’estate rossonera. In termini di parte fissa, il portoghese è costato oltre 70 milioni, il belga 51: un aggregato di spesa da circa 120, potenzialmente ancor più alto considerando i bonus. I due, fin qui, hanno giocato insieme solo ed esclusivamente a Torino contro la Juve: non una buona gara per entrambi che, insieme, possono riscattarsi. 


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  • Alphadjo Cisse MilanGetty Images

    LA CONCORRENZA DI CISSE

    Per Moreira, comunque, la strada verso la titolarità inamovibile non sarà però priva di ostacoli, data la serrata concorrenza interna di Alphadjo Cisse. Il gioiello rossonero ha fatto benissimo con la Nazionale italiana Under 21, ed è un vero e proprio pupillo di Amorim. Cisse ha avuto un impatto altrettanto felice con 2 reti all'attivo in pochissimi spezzoni, e la sua duttilità sulla trequarti rappresenta un'alternativa costante ed estremamente valida. In ogni caso, comunque, Amorim può sorridere: quello fra Cisse e Moreira è un duello generazionale per le gerarchie che non può che far bene alle ambizioni del Milan.

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