L’ora di Diego Moreira: il Milan si aspetta che incida anche da titolare

Per Moreira, comunque, la strada verso la titolarità inamovibile non sarà però priva di ostacoli, data la serrata concorrenza interna di Alphadjo Cisse. Il gioiello rossonero ha fatto benissimo con la Nazionale italiana Under 21, ed è un vero e proprio pupillo di Amorim. Cisse ha avuto un impatto altrettanto felice con 2 reti all'attivo in pochissimi spezzoni, e la sua duttilità sulla trequarti rappresenta un'alternativa costante ed estremamente valida. In ogni caso, comunque, Amorim può sorridere: quello fra Cisse e Moreira è un duello generazionale per le gerarchie che non può che far bene alle ambizioni del Milan.