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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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L'Inghilterra ha ingaggiato Thomas Tuchel per vincere i Mondiali del 2026: ogni altro risultato sarà un fallimento

Opinion
Inghilterra
T. Tuchel
Coppa del Mondo
Storie

Quando, nell'ottobre 2024, Thomas Tuchel è diventato ct dell'Inghilterra, il suo obiettivo era chiaro: vincere i Mondiali 2026. Il torneo è ormai vicino e la rosa dei Tre Leoni conferma la sfida che attende il tecnico tedesco in Nord America.

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Nonostante la qualificazione impeccabile, l’Inghilterra resta un’incognita sotto la guida del suo nuovo allenatore, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali.

Tuchel, però, è determinato a fare le cose a modo suo e, fedele alla sua promessa di non temere scelte impopolari, ha convocato una delle rose più discusse di sempre, lasciando a casa diversi big.

L’allenatore è convinto che questo gruppo possa porre fine a 60 anni di delusioni del calcio maschile inglese, ma un risultato inferiore sarà considerato un fallimento.

  • Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport

    "Concentrazione assoluta"

    Fin dall’inizio la Federcalcio inglese (FA) ha chiarito che Tuchel è stato ingaggiato per vincere i Mondiali 2026. Il suo contratto, prima limitato alla durata della competizione, è stato ora esteso fino a Euro 2028, che si disputerà in casa. L’FA rischia così nuove accuse di arroganza.

    Il suo primo contratto di 18 mesi, firmato dall’ex tecnico del Chelsea, terminava simbolicamente alla fine del torneo, evidenziando la determinazione (e la disperazione) inglese di andare oltre il percorso di Sir Gareth Southgate e spezzare un digiuno di successi che dura da sessant’anni.

    Dopo la nomina di Tuchel, nell'ottobre 2024, l'amministratore delegato della FA Mark Bullingham ha dichiarato: "Volevamo uno staff tecnico che ci desse le migliori chance di vincere un torneo importante, e crediamo che lo farà. Thomas e il suo gruppo sono concentrati sull'obiettivo di farci vincere la Coppa del Mondo nel 2026".

    Il tecnico lo ribadì alla prima conferenza stampa: "L'obiettivo è il più grande del calcio mondiale".

    A febbraio, dopo la storica qualificazione, è arrivato il rinnovo e, interpellato sulla possibilità di trionfare quest’estate, Tuchel ha confermato: «Sì, ci crediamo. Sappiamo che è difficile e che anche altre nazioni ci credono, ma pensiamo di poter essere protagonisti e ci proveremo».

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Un'incognita

    Tuchel ha iniziato a lavorare a pieno ritmo nel marzo 2025. La sua campagna di qualificazione ai Mondiali è stata impressionante: l'Inghilterra ha chiuso al primo posto nel girone con Serbia, Albania, Lettonia e Andorra, otto vittorie su otto e nessuna rete subita.

    Si sono visti i primi segni di un gioco coerente, con Elliot Anderson e Morgan Rogers diventati elementi chiave nel sistema lungimirante, fluido e basato sul possesso di Tuchel.

    Ci si aspetterebbe dunque che siano tra le nazionali più temute in vista dell’evento estivo della FIFA. In realtà nessuno sa cosa aspettarsi dai nuovi Three Lions, quando il torneo inizierà l’11 giugno.

    Il dubbio deriva soprattutto da alcune amichevoli preoccupanti contro squadre che potrebbero incontrare nelle fasi a eliminazione diretta; Nel giugno 2025 la squadra è stata nettamente battuta dal Senegal al City Ground di Nottingham, poi, nella pausa di marzo, ha pareggiato con l’Uruguay e perso con il Giappone nell’ultima uscita prima della lista definitiva.

    Inoltre, l'Inghilterra non ha ancora affrontato una squadra tra le prime 10 del ranking FIFA con Tuchel e non lo farà prima del torneo, poiché negli Stati Uniti sono previste solo amichevoli pre-evento contro Nuova Zelanda e Costa Rica.

    Senegal, Uruguay e Giappone sono le uniche squadre tra le prime 20 affrontate, e in nessuno di questi match gli inglesi hanno vinto.

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  • Cole Palmer England 2026Getty

    Si è dato la zappa sui piedi

    I risultati e le prestazioni di marzo sembrano aver esasperato Tuchel, che ha poi operato tagli drastici e controversi nella rosa definitiva di 26 giocatori, escludendo molti dei partecipanti alle gare con Uruguay e Giappone.

    Fuori Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden e Morgan Gibbs-White; dentro Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson e Ivan Toney. Le scelte hanno scatenato polemiche sui media e tra i tifosi.

    Tuchel rischia molto escludendo giocatori che potrebbero fare la differenza: Maguire vanta esperienza e può incidere in area, Alexander-Arnold e Wharton sono pericolosi contro un blocco basso, mentre Palmer, Foden e Gibbs-White sanno creare e finalizzare: il primo, in particolare, lo ha dimostrato agli Europei 2024 con un assist in semifinale e un gol in finale.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Preoccupazioni relative alla profondità

    La rosa convocata per il viaggio in Nord America suscita preoccupazione per la sua mancanza di profondità, soprattutto per le assenze registrate.

    Tuchel ha probabilmente schierato il miglior undici possibile, ma resta da vedere chi potrà fare la differenza nei momenti critici dei tornei.

    La panchina inglese comprende due portieri, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham o Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney e Ollie Watkins.

    Pochi garantiscono sicurezza nei momenti chiave e molti mancano di esperienza in tornei. Se l’Inghilterra fallirà, la scelta della rosa sarà indicata come causa principale.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    "Sono le squadre a vincere i campionati"

    Fin da subito Tuchel ha chiarito di non temere decisioni impopolari e ha difeso con fermezza la sua scelta della rosa nonostante le critiche.

    "Fin dal primo giorno era chiaro che stavamo cercando di costruire la squadra migliore possibile, che non è necessariamente composta dai 26 giocatori più talentuosi", ha dichiarato in conferenza stampa dopo la presentazione ufficiale della rosa. "Sono le squadre a vincere i campionati, e ciò che stiamo cercando di realizzare può essere raggiunto solo come squadra. Abbiamo giocatori pronti e impegnati a perseguire lo spirito di squadra e l'altruismo.

    "Abbiamo specialisti per ogni situazione: quando siamo in vantaggio o dobbiamo recuperare. Vogliamo essere forti sui piazzati e sui rigori, e abbiamo gli esperti per farlo."

    Ha concluso: "Dobbiamo creare un legame forte e trasmetterlo ai nostri tifosi. Quando ci riusciremo, tutto sarà possibile e proveremo a vincere il torneo."

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Specialista in coppe

    Una volta placate le polemiche sulla rosa di Tuchel, conteranno solo i risultati, e l’allenatore ha già dimostrato di saperli ottenere, soprattutto nelle coppe.

    Al Borussia Dortmund ha raggiunto due finali di DFB-Pokal, vincendo nel 2017 dopo cinque anni di digiuno.

    Con il Paris Saint-Germain ha conquistato la Coupe de France nella seconda stagione, successo meno sorprendente considerando la supremazia del club in campionato, e ha condotto il club alla sua prima finale di Champions League nel 2020, persa per un soffio contro il Bayern Monaco.

    Al Chelsea ha raggiunto quattro finali su cinque, vincendo la Champions League 2021 contro il Manchester City di Guardiola. Il punto più alto è la vittoria in Champions League 2021 con una squadra sfavorita, battendo il Manchester City di Guardiola in finale. Due settimane prima il Chelsea aveva perso l’FA Cup contro il Leicester, per poi cadere ai rigori nelle finali di FA Cup e Carabao Cup 2022 contro il Liverpool.

    E ciò che non abbiamo ancora menzionato sono i suoi successi in campionato, con titoli vinti in Francia e Germania, anche se nel 2023 il Bayern ha superato il Dortmund per un soffio dopo un crollo dell’ultima giornata.

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  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    "Costruiamo una fratellanza, giochiamo con coraggio"

    La FA, convinta che l'attuale rosa inglese possa finalmente vincere un trofeo importante, ha scelto Tuchel per guidarla al traguardo. Il tecnico tedesco, abituato a mantenere le promesse, affronta ora la sfida più grande della sua carriera.

    L’Inghilterra resta un’incognita, ma tutto ciò che non sarà la vittoria finale verrà percepito come un fallimento. La sfida appare ancora più ardua considerando i giocatori scelti e quelli esclusi. Se però il suo mantra “la squadra prima del talento” funzionerà, pochi oseranno criticarlo.

    Alla domanda su cosa serva per trionfare in Nord America, Tuchel ha recentemente risposto: "Abbiamo bisogno di un po' di fortuna. Dobbiamo azzeccare la formazione. Rimanere in salute. Cogliere lo slancio. Costruire un legame fraterno. Giocare con coraggio e fame di vittoria. E sfruttare i momenti speciali.

    Una volta, si spera, arrivati agli spareggi, conteranno i dettagli. Serviranno nervi d’acciaio. Non tutto è in nostro potere, ma è bene aver chiaro l’obiettivo”.

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