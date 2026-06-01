L'Inghilterra ha ingaggiato Thomas Tuchel per vincere i Mondiali del 2026: ogni altro risultato sarà un fallimento

Tuchel ha iniziato a lavorare a pieno ritmo nel marzo 2025. La sua campagna di qualificazione ai Mondiali è stata impressionante: l'Inghilterra ha chiuso al primo posto nel girone con Serbia, Albania, Lettonia e Andorra, otto vittorie su otto e nessuna rete subita.
Si sono visti i primi segni di un gioco coerente, con Elliot Anderson e Morgan Rogers diventati elementi chiave nel sistema lungimirante, fluido e basato sul possesso di Tuchel.
Ci si aspetterebbe dunque che siano tra le nazionali più temute in vista dell’evento estivo della FIFA. In realtà nessuno sa cosa aspettarsi dai nuovi Three Lions, quando il torneo inizierà l’11 giugno.
Il dubbio deriva soprattutto da alcune amichevoli preoccupanti contro squadre che potrebbero incontrare nelle fasi a eliminazione diretta; Nel giugno 2025 la squadra è stata nettamente battuta dal Senegal al City Ground di Nottingham, poi, nella pausa di marzo, ha pareggiato con l’Uruguay e perso con il Giappone nell’ultima uscita prima della lista definitiva.
Inoltre, l'Inghilterra non ha ancora affrontato una squadra tra le prime 10 del ranking FIFA con Tuchel e non lo farà prima del torneo, poiché negli Stati Uniti sono previste solo amichevoli pre-evento contro Nuova Zelanda e Costa Rica.
Senegal, Uruguay e Giappone sono le uniche squadre tra le prime 20 affrontate, e in nessuno di questi match gli inglesi hanno vinto.