L'Inghilterra ha ingaggiato Thomas Tuchel per vincere i Mondiali del 2026: ogni altro risultato sarà un fallimento

Fin da subito Tuchel ha chiarito di non temere decisioni impopolari e ha difeso con fermezza la sua scelta della rosa nonostante le critiche.

"Fin dal primo giorno era chiaro che stavamo cercando di costruire la squadra migliore possibile, che non è necessariamente composta dai 26 giocatori più talentuosi", ha dichiarato in conferenza stampa dopo la presentazione ufficiale della rosa. "Sono le squadre a vincere i campionati, e ciò che stiamo cercando di realizzare può essere raggiunto solo come squadra. Abbiamo giocatori pronti e impegnati a perseguire lo spirito di squadra e l'altruismo.

"Abbiamo specialisti per ogni situazione: quando siamo in vantaggio o dobbiamo recuperare. Vogliamo essere forti sui piazzati e sui rigori, e abbiamo gli esperti per farlo."

Ha concluso: "Dobbiamo creare un legame forte e trasmetterlo ai nostri tifosi. Quando ci riusciremo, tutto sarà possibile e proveremo a vincere il torneo."