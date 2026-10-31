L'exploit di Reijnders in Arabia Saudita: con l'Al Qadsiah sta segnando più di Cristiano Ronaldo

Che Tijjani Reijnders abbia una vena realizzativa piuttosto spiccata, non lo scopriamo certo oggi: nell'ultima stagione al Milan segnò 10 volte in campionato, 5 invece le reti in Premier League nell'unica annata col Manchester City.
Da quando è volato in Arabia Saudita per giocare con l'Al Qadsiah, però, l'ex centrocampista rossonero ha deciso di esagerare. Tanto che, dopo 10 giornate di Saudi League, è andato a segno addirittura più di Cristiano Ronaldo, il bomber dei bomber.
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