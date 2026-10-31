L'exploit di Reijnders in Arabia Saudita: con l'Al Qadsiah sta segnando più di Cristiano Ronaldo

Reijnders ha cominciato immediatamente con il piede giusto, segnando una doppietta nel 3-2 all'Al Ahli in una delle sue prime apparizioni. Poi, solo goal singoli. Fino a giovedì.

Due giorni fa l'Al Qadsiah si è recato in casa dell'Al Riyadh e ha stravinto: addirittura 6-0 il punteggio finale. Con l'ex rossonero protagonista assoluto.

Tripletta, nientemeno: questo è il bottino che Reijnders si è portato a casa. L'olandese ha segnato la prima rete con una zampata da pochi passi, la seconda con un destro secco dal limite, la terza e ultima a un minuto dalla fine in ripartenza.