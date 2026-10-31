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ReijndersGetty Images
Stefano Silvestri

L'exploit di Reijnders in Arabia Saudita: con l'Al Qadsiah sta segnando più di Cristiano Ronaldo

1ª Divisione
Al Qadsiah
T. Reijnders

L'ex milanista ha appena realizzato una tripletta nel 6-0 esterno all'Al Riyadh ed è secondo nella classifica marcatori. La squadra di Retegui sogna il titolo.

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Che Tijjani Reijnders abbia una vena realizzativa piuttosto spiccata, non lo scopriamo certo oggi: nell'ultima stagione al Milan segnò 10 volte in campionato, 5 invece le reti in Premier League nell'unica annata col Manchester City.

Da quando è volato in Arabia Saudita per giocare con l'Al Qadsiah, però, l'ex centrocampista rossonero ha deciso di esagerare. Tanto che, dopo 10 giornate di Saudi League, è andato a segno addirittura più di Cristiano Ronaldo, il bomber dei bomber.

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  • CHE EXPLOIT

    Reijnders ha segnato 8 volte fino a questo momento nelle prime 12 giornate di campionato: una media già ottima, che migliora ulteriormente se si pensa che le sue presenze sono 10.

    Un exploit che gli sta permettendo di guardare Ronaldo dall'alto: il portoghese ha collezionato lo stesso numero di partite, ma i goal sono 7, ovvero uno in meno.

    Guardando all'intero campionato, Reijnders ha segnato più di quasi tutti gli attaccanti: più di Lacazette, di En-Nesyri, del compagno di squadra Retegui. Solo l'inglese Toney, attuale capocannoniere del torneo, è più in alto di lui nella classifica marcatori: 12 centri.

  • LA TRIPLETTA ALL'AL RIYADH

    Reijnders ha cominciato immediatamente con il piede giusto, segnando una doppietta nel 3-2 all'Al Ahli in una delle sue prime apparizioni. Poi, solo goal singoli. Fino a giovedì.

    Due giorni fa l'Al Qadsiah si è recato in casa dell'Al Riyadh e ha stravinto: addirittura 6-0 il punteggio finale. Con l'ex rossonero protagonista assoluto.

    Tripletta, nientemeno: questo è il bottino che Reijnders si è portato a casa. L'olandese ha segnato la prima rete con una zampata da pochi passi, la seconda con un destro secco dal limite, la terza e ultima a un minuto dalla fine in ripartenza.

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  • E L'AL QADSIAH SOGNA

    Il rendimento di altissimo livello di Reijnders, che con la tripletta all'Al Riyadh ha superato il compagno di squadra Retegui fermo a 7 reti, sta consentendo all'Al Qadsiah di sognare in grande.

    La squadra in cui militano l'ex rossonero e l'italo-argentino è infatti prima in classifica nella Saudi League, con 28 punti. Anche se in coabitazione con l'Al Nassr di Ronaldo.

    Entrambe potrebbero però essere superate nel tardo pomeriggio di oggi: alle 19 italiane l'Al Hilal sfida l'Al Fateh e vincendo balzerebbe in vetta in solitaria.

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