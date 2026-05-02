L'Atletico Madrid trascinato dai suoi giovani: contro il Valencia decidono i goal dei debuttanti Luque e Cubo

Diego Simeone, dopo il triplice fischio finale, ha esaltato la prova dei giovani del suo Atletico Madrid.

"Abbiamo giocato una grande partita. Di Cubo avevo già parlato e sappiamo che ha talento, Iker Luque è esplosivo e ha fatto vedere di cosa è capace. La crescita di questi ragazzi è il frutto del lavoro di Torres ed è un premio per l'Atletico Madrid. Non sono sorpreso dalla cosa, abbiamo bisogno di giovani di questo tipo ed oggi hanno risposto bene".