L'Atletico Madrid trascinato dai suoi giovani: contro il Valencia decidono i goal dei debuttanti Luque e Cubo

La partita più importante della sua stagione sarà la prossima, ovvero quella che lo vedrà impegnato sul campo dell'Arsenal nel ritorno delle semifinali di Champions League, l'Atletico Madrid dunque, nel trentaquattresimo turno di Liga, si è concesso il lusso di un ampio tunover.
Diego Simeone infatti, al Mestalla contro il Valencia, ha schierato una formazione praticamente sperimentale e la cosa non gli ha impedito di portare comunque a casa tre punti fondamentali per blindare il quarto posto.
Un successo, quello ottenuto dai Colchoneros, reso possibile grazie ai goal di due ragazzi che erano al debutto assoluto nel massimo campionato spagnolo: Iker Luque e Cubo.