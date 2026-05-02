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Leonardo Gualano

L'Atletico Madrid trascinato dai suoi giovani: contro il Valencia decidono i goal dei debuttanti Luque e Cubo

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Valencia vs Atletico Madrid
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L'Atletico Madrid espugna il campo del Valencia: a decidere la sfida di Liga Iker Luque e Cubo che erano al debutto in campionato.

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La partita più importante della sua stagione sarà la prossima, ovvero quella che lo vedrà impegnato sul campo dell'Arsenal nel ritorno delle semifinali di Champions League, l'Atletico Madrid dunque, nel trentaquattresimo turno di Liga, si è concesso il lusso di un ampio tunover.

Diego Simeone infatti, al Mestalla contro il Valencia, ha schierato una formazione praticamente sperimentale e la cosa non gli ha impedito di portare comunque a casa tre punti fondamentali per blindare il quarto posto.

Un successo, quello ottenuto dai Colchoneros, reso possibile grazie ai goal di due ragazzi che erano al debutto assoluto nel massimo campionato spagnolo: Iker Luque e Cubo.


  • PARTITI ENTRAMBI DALLA PANCHINA

    Come detto, al Mestalla Simeone ha schierato un undici molto diverso da quello che certamente si vedrà il prossimo 5 maggio all'Emirates Stadium, dove contro l'Arsenal si ripartirà dell'1-1 maturato dopo i 90' dell'andata.

    Una formazione della quale non facevano parte Iker Luque e Cubo che hanno fatto il loro debutto in Liga nello stesso giorno e praticamente nello stesso istante, subentrando al 63', quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, rispettivamente a Belaid e Morcillo.

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  • IL GOAL DI IKER LUQUE

    A Iker Luque sono bastati poco più di dieci minuti per trovare il primo goal della sua carriera in Liga.

    L'attaccante esterno classe 2005, che in questa stagione ha messo a segno 3 reti in 33 presenze con Primera Federacion con la seconda squadra dell'Atletico Madrid, al 74' ha aperto i giochi quando, una volta ricevuta palla al limite dell'area, dopo averla controllata ha fatto partire una conclusione chirurgica di destro, sulla quale nulla ha potuto Dimitrievski.

    La sfera, prima di varcare la linea, ha toccato la parte interna del palo a portiere già battuto.

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  • IL RADDOPPIO DI CUBO

    A chiudere definitivamente i giochi ci ha pensato un altro dei tre debuttanti di giornata (l'altro è stato Aleska Pruic), ovvero Miguel Cubo.

    La punta diciottenne classe 2008, che in questa stagione ha siglato cinque reti in trenta partite con la seconda squadra dell'Atletico, ha trovato il suo primo goal in Liga all'82' con un potente destro dall'interno dell'area di rigore su assist di Griezmann.

    La sua marcatura è stata convalidata dopo un check del VAR, visto che era partito in un'iniziale sospetta posizione di fuorigioco.

  • "I GIOVANI HANNO RISPOSTO BENE"

    Diego Simeone, dopo il triplice fischio finale, ha esaltato la prova dei giovani del suo Atletico Madrid.

    "Abbiamo giocato una grande partita. Di Cubo avevo già parlato e sappiamo che ha talento, Iker Luque è esplosivo e ha fatto vedere di cosa è capace. La crescita di questi ragazzi è il frutto del lavoro di Torres ed è un premio per l'Atletico Madrid. Non sono sorpreso dalla cosa, abbiamo bisogno di giovani di questo tipo ed oggi hanno risposto bene".

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