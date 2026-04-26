L'Arezzo tornerà ad essere tra le protagoniste del campionato di Serie B a diciannove dalla retrocessione al termine della stagione 2006-2007.
Un'annata particolare quella, nella quale sulla panchina degli amaranto si alternarono due allenatori poi destinati a diventare tra i migliori del panorama calcistico italiano e non solo: Antonio Conte e Maurizio Sarri.
L'Arezzo, che era reduce da una stagione nella quale aveva visto sfumare i playoff solo a causa della differenza reti (che premiò il Cesena), decide di affidarsi ad un giovanissimo Antonio Conte, alla sua prima esperienza da capo allenatore.
La compagine toscana si presenta ai blocchi di partenza del campionato con un -6 in classifica, figlio delle conseguenze di Calciopoli e, dopo un avvio molto complicato, a fine ottobre si decide per un cambio in panchina che viene affidato a Maurizio Sarri.
Conte verrà poi nuovamente chiamato a metà marzo per provare a risollevare una squadra ultima in classifica ma, nonostante i 24 punti ottenuti nelle ultime dieci giornate, non riuscirà ad ottenere quella che sarebbe stata una clamorosa salvezza.
Senza i punti di penalizzazione, quell'Arezzo si sarebbe classificato undicesimo in campionato.