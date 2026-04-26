L'Arezzo, nel corso di questa stagione, ha fatto non solo della continuità uno dei suoi punti di forza, ma anche della capacità di reagire a momenti complicati.

Nel giro di meno di un mese è infatti passato dalla sconfitta interna contro l'Ascoli, con successivo pareggio in casa della Sambenedettese, alle tre vittorie consecutive contro Livorno, Pineto e appunto Torres, che gli hanno consentito di tagliare il traguardo.

Una promozione che porta certamente il nome del tecnico Cristian Bucchi, dei gemelli del goal Cianci e Pattarello (dodici e tredici reti in campionato), ma che è anche figlia del progetto di una società che non ha mai nascosto le sue ambizioni in ottica sia presente che futuro.



