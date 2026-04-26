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Leonardo Gualano

L'Arezzo torna in Serie B: battuta anche la Torres, amaranto promossi all'ultima giornata

Serie C
S.S. Arezzo

L'Arezzo torna in Serie B a diciannove anni dall'ultima volta quando in panchina si alterarono Conte e Sarri: decisivi i punti ottenuti con la Torres.

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È stata necessaria l'ultima giornata di regular season, ma anche il Girone B di Serie C ha emesso il suo verdetto più atteso: l'Arezzo si è assicurato la promozione in Serie B.

La compagine toscana è dunque riuscita ad avere la meglio al fotofinish sull'Ascoli, squadra con la quale ha dato vita negli ultimi mesi ad un emozionantissimo testa a testa che le ha portate a presentarsi all'ultima giornata con lo stesso numero di punti totalizzati: 77.

Gli amaranto hanno compiuto l'ultimo passo verso la Serie B imponendosi contro la Torres in uno stadio Città di Arezzo gremito.

  • LA VITTORIA CONTRO LA TORRES

    All'Arezzo serviva una vittoria interna contro una Torres in lotta per la salvezza per garantirsi la promozione in Serie B, al di là del risultato in contemporanea dell'Ascoli a Campobasso, e la vittoria per 3-1 è puntualmente arrivata.

    In un Comunale gremito, a sbloccare il risultato al 39' è stato Tavernelli che, dai venti metri circa, ha lasciato partire un gran destro spendendo il pallone all'incrocio dei pali lì dove Zaccagno non poteva arrivare.

    In finale di prima frazione, gli amaranto trovano anche il raddoppio con Chiosa sugli sviluppi di un corner, ma il direttore di gara Ubaldi annulla per una posizione di fuorigioco di Mawuli che si ritrova sulla traiettoria del pallone.

    Ad inizio ripresa il goal della Torres che gela il Comunale: a segnarlo è Di Stefano che sfrutta nel migliore dei modi un cross basso dalla sinistra di Venturi.

    L'1-1 dura tuttavia solo una manciata di minuti, visto che l'Arezzo al 55' passa ancora con Arena che insacca con un sinistro indirizzato verso il secondo palo.

    In pieno recupero, al 95', è stato poi Pattarello a chiudere definitivamente i giochi e a far partire la festa promozione.

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  • LA TERZA PROMOSSA IN B DOPO VICENZA E BENEVENTO

    L'Arezzo guidato da Cristian Bucchi si aggiunge a Vicenza e Benevento, le altre due squadre che nelle scorse settimane erano riuscite a garantirsi in anticipo la promozione in Serie B.

    Una cavalcata, quella degli amaranto, durata dieci mesi e caratterizzata da quella grande regolarità che gli ha consentito di resistere al ritorno di un Ascoli che, a partire da fine gennaio, ha iniziato una furibonda rincorsa scandita da qualcosa come 13 vittorie, un solo pareggio ed una sconfitta patita proprio nell'ultima giornata a Campobasso (1-0 il risultato finale) dove comunque, vista la contemporanea vittoria degli amaranto, un successo non sarebbe bastato.

    A garantire all'Arezzo la possibilità di presentarsi all'ultima giornata della regular season da prima in classifica era infatti stato il vantaggio negli scontri diretti: sconfitta interna per 2-1, ma anche una vittoria che poi si è rivelata fondamentale per 2-0 all'andata nelle Marche.

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  • UNO SPLENDIDO RUSH FINALE

    L'Arezzo, nel corso di questa stagione, ha fatto non solo della continuità uno dei suoi punti di forza, ma anche della capacità di reagire a momenti complicati.

    Nel giro di meno di un mese è infatti passato dalla sconfitta interna contro l'Ascoli, con successivo pareggio in casa della Sambenedettese, alle tre vittorie consecutive contro Livorno, Pineto e appunto Torres, che gli hanno consentito di tagliare il traguardo.

    Una promozione che porta certamente il nome del tecnico Cristian Bucchi, dei gemelli del goal Cianci e Pattarello (dodici e tredici reti in campionato), ma che è anche figlia del progetto di una società che non ha mai nascosto le sue ambizioni in ottica sia presente che futuro.


  • L'ULTIMA IN B CON CONTE E SARRI IN PANCHINA

    L'Arezzo tornerà ad essere tra le protagoniste del campionato di Serie B a diciannove dalla retrocessione al termine della stagione 2006-2007.

    Un'annata particolare quella, nella quale sulla panchina degli amaranto si alternarono due allenatori poi destinati a diventare tra i migliori del panorama calcistico italiano e non solo: Antonio Conte e Maurizio Sarri.

    L'Arezzo, che era reduce da una stagione nella quale aveva visto sfumare i playoff solo a causa della differenza reti (che premiò il Cesena), decide di affidarsi ad un giovanissimo Antonio Conte, alla sua prima esperienza da capo allenatore.

    La compagine toscana si presenta ai blocchi di partenza del campionato con un -6 in classifica, figlio delle conseguenze di Calciopoli e, dopo un avvio molto complicato, a fine ottobre si decide per un cambio in panchina che viene affidato a Maurizio Sarri.

    Conte verrà poi nuovamente chiamato a metà marzo per provare a risollevare una squadra ultima in classifica ma, nonostante i 24 punti ottenuti nelle ultime dieci giornate, non riuscirà ad ottenere quella che sarebbe stata una clamorosa salvezza.

    Senza i punti di penalizzazione, quell'Arezzo si sarebbe classificato undicesimo in campionato.

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