Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Donis Arabia SauditaGetty Images
Francesco Schirru

L'Arabia Saudita cambia ct a due mesi dal Mondiale: via Renard, dentro Donis

Coppa del Mondo
Arabia Saudi vs Uruguay
Arabia Saudi
Uruguay

Dopo le voci delle ultime settimane si va verso la conferma dell'arrivo di Donis, attuale tecnico dell'Al-Khaleej, e la separazione con Renard.

Pubblicità

Hervé Renard non guiderà l'Arabia Saudita negli imminenti Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Dopo le voci delle ultime settimane, sembra proprio che il ct non sarà più il commissario tecnico della rappresentativa, in passato affidata a Roberto Mancini dopo il periodo come selezionatore dell'Italia.

Renard, per cui si è parlato anche di un possible ruolo da ct del Ghana, che alla fine ha scelto l'esperto mister Carlos Queiroz, dovrebbe essere sostituito dal greco Georgios Donis, classe 1969 che conosce bene il calcio saudita in virtù dei suoi ruoli alla guida di Al-Wehda, Al-Fateh e Al-Khaleej, di cui è attuale allenatore.

Il contratto di Donis, che manterrà il ruolo da mister dell'Al-Khaleej, attualmente a metà classifica in campionato, dovrebbe durare un anno, permettendogli di guidare l'Arabia Saudita anche alla prossima Coppa del Golfo e alla Coppa d'Asia 2027.

  • IL SECONDO MONDIALE

    Renard aveva già guidato l'Arabia Saudita al Mondiale 2022, per poi accettare la guida delal Francia femminile. Nel 2024, a un anno dal saluto alla rappresentativa saudita, Renard aveva ripreso il ruolo dopo la separazione con Mancini: portata alla Coppa del Mondo 2026, ora la Nazionale cambia nuovamente guida tecnica, con Donis che a meno di sorprese allenarà la selezione in Messico, Stati Uniti e Canada.

    Futuro incerto invece per Renard, che nel corso del 2026, dopo le voci sul Ghana, potrebbe ripartire nuovamente da un Nazionale, nonostante non sia da escludere un ritorno in patria per guidare un club come fatto nel 2013/2014 con il Sochaux e nel 2025/2016 con il Lille.

    Renard è famoso soprattutto per il ruolo da ct, viste le esperienze alla guida di Marocco, Angola e Zambia.

    • Pubblicità
Coppa del Mondo
Arabia Saudi crest
Arabia Saudi
ASA
Uruguay crest
Uruguay
URU