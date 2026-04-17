L'Arabia Saudita cambia ct a due mesi dal Mondiale: via Renard, dentro Donis

Hervé Renard non guiderà l'Arabia Saudita negli imminenti Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Dopo le voci delle ultime settimane, sembra proprio che il ct non sarà più il commissario tecnico della rappresentativa, in passato affidata a Roberto Mancini dopo il periodo come selezionatore dell'Italia.

Renard, per cui si è parlato anche di un possible ruolo da ct del Ghana, che alla fine ha scelto l'esperto mister Carlos Queiroz, dovrebbe essere sostituito dal greco Georgios Donis, classe 1969 che conosce bene il calcio saudita in virtù dei suoi ruoli alla guida di Al-Wehda, Al-Fateh e Al-Khaleej, di cui è attuale allenatore.

Il contratto di Donis, che manterrà il ruolo da mister dell'Al-Khaleej, attualmente a metà classifica in campionato, dovrebbe durare un anno, permettendogli di guidare l'Arabia Saudita anche alla prossima Coppa del Golfo e alla Coppa d'Asia 2027.