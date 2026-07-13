Kylian Mbappé può zittire i critici in semifinale, dal Real Madrid alla Spagna: obiettivo rivincita con la Francia

Kylian Mbappé attende con impazienza la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Per lui è l’occasione di vendicare la dolorosa eliminazione patita dalla Roja due anni fa agli Europei e di zittire i critici di Madrid dopo una stagione turbolenta in club. Arrivarci nel momento migliore della carriera.
Nonostante i goal, la carriera di Mbappé al Real Madrid non è stata quella prevista: dopo due stagioni al Santiago Bernabéu non ha ancora vinto trofei importanti.
Data la sua fama di superstar, il ventisettenne è stato al centro di un'attenzione mediatica superiore a quella di molti colleghi fin dal suo arrivo nella capitale spagnola. Tuttavia, la sua reputazione presso stampa e club si è gravemente deteriorata nel finale di stagione 2025-26, mentre la campagna dei Blancos andava in frantumi tra presunti scandali fuori dal campo.
Ora, in grande forma, si prepara ad affrontare il Paese che considera casa sua in semifinale e proverà a zittire i critici a Madrid.