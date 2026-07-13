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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé può zittire i critici in semifinale, dal Real Madrid alla Spagna: obiettivo rivincita con la Francia

Analysis
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Francia vs Spagna

La stella del Real Madrid Kylian Mbappé può zittire i critici spagnoli nella semifinale dei Mondiali contro la “Roja”.

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Kylian Mbappé attende con impazienza la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna. Per lui è l’occasione di vendicare la dolorosa eliminazione patita dalla Roja due anni fa agli Europei e di zittire i critici di Madrid dopo una stagione turbolenta in club. Arrivarci nel momento migliore della carriera.

Nonostante i goal, la carriera di Mbappé al Real Madrid non è stata quella prevista: dopo due stagioni al Santiago Bernabéu non ha ancora vinto trofei importanti.

Data la sua fama di superstar, il ventisettenne è stato al centro di un'attenzione mediatica superiore a quella di molti colleghi fin dal suo arrivo nella capitale spagnola. Tuttavia, la sua reputazione presso stampa e club si è gravemente deteriorata nel finale di stagione 2025-26, mentre la campagna dei Blancos andava in frantumi tra presunti scandali fuori dal campo.

Ora, in grande forma, si prepara ad affrontare il Paese che considera casa sua in semifinale e proverà a zittire i critici a Madrid.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Rapporto teso

    Il rapporto di Mbappé con i media spagnoli si è incrinato dopo il suo passaggio dal Paris Saint-Germain al Real Madrid nel 2024, un trasferimento a parametro zero che ha fatto scalpore.

    Nonostante 86 gol in 103 presenze, il suo rendimento è offuscato dall’incapacità del club di conquistare trofei dal suo arrivo, e questo ha intensificato le critiche verso le stelle della squadra. Mbappé è inevitabilmente finito nel mirino, non riuscendo finora a invertire la rotta. La pressione è tale che non può permettersi una partita tranquilla senza rischiare il linciaggio mediatico.

    Inizialmente si parlava della sua lenta integrazione, ma l’ostilità è cresciuta ad ogni risultato negativo o eliminazione, raggiungendo il culmine nel finale di stagione 2025-26: il Real è rimasto indietro nella corsa al titolo sul Barcellona ed è stato eliminato ai quarti di Champions dal Bayern Monaco. Ha superato quota 40 gol, ma le sue prestazioni individuali sono state offuscate dai risultati deludenti della squadra.

    Dopo un avvio di stagione brillante, nella seconda parte ha segnato solo quattro volte tra metà febbraio e il termine del campionato, anche per via di continui infortuni.

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  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Colpi di scena prima del torneo

    La situazione è esplosa nel finale di campionato, con la stagione del Real che andava in pezzi per gravi vicende extra-calcistiche che hanno visto Mbappé protagonista.

    Secondo The Athletic, il 27enne ha litigato con un membro dello staff tecnico prima della gara con il Real Betis a fine aprile, insultando un allenatore che lo aveva segnalato in fuorigioco in allenamento: un sintomo della tensione che respirava il club.

    Infortunatosi al bicipite femorale contro il Betis, Mbappé, invece di curarsi a Valdebebas, è volato in Sardegna con la compagna, l’attrice Ester Exposito, e è stato paparazzato su uno yacht mentre il Real affrontava l’Espanyol.

    La scelta ha scatenato critiche dentro e fuori il club. Mentre Arbeloa lo difendeva, una petizione online “Mbappé fuori” ha raccolto 12 milioni di firme in un giorno, superando poi i 70 milioni. Mbappé ha saltato il Clásico perso dal Real contro il Barça, ancora non in forma: ha saltato l’allenamento per un «malessere», poi è tornato in panchina contro l’Oviedo a metà maggio.

    Mbappé ha contestato la versione, fermandosi con i media e dichiarando di essere «al 100 per cento» e di non aver giocato perché Arbeloa lo aveva retrocesso a «quarto attaccante». La sua frustrazione, secondo fonti vicine, derivava dall’esonero di Alonso.

    Arbeloa ha smentito tutto in conferenza stampa: «Deve avermi frainteso. Non ho mai detto che era la quarta scelta. Chi quattro giorni fa non era nemmeno in panchina non può giocare titolare oggi».

    All’epoca The Athletic parlò di «crescente delusione» verso Mbappé, «dallo spogliatoio alla dirigenza». In risposta, il suo entourage ha diffuso un comunicato: «Le critiche esagerano aspetti di un periodo di recupero supervisionato dal club e non riflettono l’impegno quotidiano di Kylian per la squadra».

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Una gradita distrazione

    Dopo una stagione turbolenta, i Mondiali sono stati una boccata d’aria per Mbappé, tornato a fare ciò che sa meglio: segnare e vincere.

    In Nord America, lontano dal frastuono di Madrid, ha già segnato otto reti e spinge la Francia verso il successo. Ha realizzato tre doppiette contro Senegal, Iraq e Svezia, poi un rigore vincente contro il Paraguay e un bellissimo gol d’apertura contro il Marocco nei quarti. Solo contro la Norvegia, in fase a gironi, è rimasto a secco ma ha servito due assist.

    Con otto reti, Mbappé è in vetta alla classifica marcatori insieme a Lionel Messi, e i suoi 20 gol totali (uno in meno dei 21 dell’argentino) lo candidano a diventare il capocannoniere assoluto della Coppa del Mondo, sia nel 2026 sia in futuro.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Davvero ingiusto»

    Mbappé sembra più a suo agio con la maglia blu della Francia che con quella bianca del Real Madrid. Nonostante il talento offensivo a disposizione di Didier Deschamps, è lui il leader dei Bleus.

    Dopo la difficile conclusione di stagione con il club, i compagni lo hanno difeso. «Le critiche sono ingiuste», ha dichiarato Ousmane Dembélé alla vigilia dei Mondiali. «Esagerano con Kylian. È un giocatore incredibile e una persona in gamba fuori dal campo.

    «Alcuni esagerano con le critiche solo perché è Kylian Mbappé. Non dovrebbero continuare a prendersela con lui. Che si allacci o meno le scarpe, che si tiri su o meno i calzini… è davvero troppo. È pur sempre un essere umano. Con la nazionale francese si comporta benissimo con noi, è un leader».

    Il difensore Lucas Hernandez ha aggiunto: «Kylian è un giocatore straordinario. Quando sei Kylian Mbappé, tutti osservano ogni tua mossa, sia in campo che fuori. Metterà a tacere tutte le critiche di questa stagione».

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  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Opinioni contrastanti

    Tuttavia, secondo alcuni, l’immagine di Mbappé in Spagna è più sfumata del previsto: leadership, ego e comportamento fuori dal campo vengono messi in discussione, ma i suoi contributi offensivi e la sua determinazione li bilanciano. Essendo una superstar globale, riceve più attenzione della maggior parte dei giocatori e va considerato anche il passato altalenante della Spagna nel trattamento dei calciatori di colore.

    «In Spagna siamo famosi per inventare storie partendo dal poco che vediamo dei giocatori», ha dichiarato alla BBC a maggio il noto giornalista spagnolo Guillem Balague. «Il verdetto su Mbappé è ancora in sospeso. Sembra un po’ troppo freddo e distante con i tifosi del Real Madrid: ricordo che Raúl mi disse che una cosa che apprezzano è quando i giocatori corrono per recuperare un pallone impossibile. La gente lo adora.

    Se il Real vincesse, sarebbe diverso: il problema è che non vince perché gli allenatori non hanno saputo valorizzarlo o perché lui non si adatta in fretta? All’inizio era umile e seguiva le indicazioni di Ancelotti.

    Dopo aver sbagliato due rigori, contro Liverpool e Athletic Club, si è sentito giù e ha pensato: “Farò a modo mio”. I gol sono arrivati e i numeri hanno soddisfatto Ancelotti. Ma quest’anno non ha funzionato, né con Alonso né con Arbeloa”.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    «Se non vinci, vieni criticato»

    Con la semifinale dei Mondiali contro il Paese che considera casa, Mbappé è in forma smagliante e tra i migliori marcatori del torneo, ma pronto a fronteggiare nuove critiche.

    «C’è solo uno scenario in cui ci si può rilassare, ed è vincere i Mondiali», ha dichiarato alla vigilia della sfida contro la Spagna. «Quando giochi per la Francia, se non vinci, vieni pesantemente criticato. Abbiamo una squadra affiatata che punta a un unico obiettivo: la vittoria.

    «Siamo in semifinale, ma la strada è ancora lunga e le partite più difficili ci aspettano».

    Come aveva anticipato Hernandez prima del torneo, Mbappé vuole zittire i critici e finora ci è riuscito in parte.

    Se li eliminerà in semifinale e manterrà questa forma nella stagione di club, i suoi detrattori spagnoli gli dovranno delle scuse.

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