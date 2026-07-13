Kylian Mbappé può zittire i critici in semifinale, dal Real Madrid alla Spagna: obiettivo rivincita con la Francia

La situazione è esplosa nel finale di campionato, con la stagione del Real che andava in pezzi per gravi vicende extra-calcistiche che hanno visto Mbappé protagonista.

Secondo The Athletic, il 27enne ha litigato con un membro dello staff tecnico prima della gara con il Real Betis a fine aprile, insultando un allenatore che lo aveva segnalato in fuorigioco in allenamento: un sintomo della tensione che respirava il club.

Infortunatosi al bicipite femorale contro il Betis, Mbappé, invece di curarsi a Valdebebas, è volato in Sardegna con la compagna, l’attrice Ester Exposito, e è stato paparazzato su uno yacht mentre il Real affrontava l’Espanyol.

La scelta ha scatenato critiche dentro e fuori il club. Mentre Arbeloa lo difendeva, una petizione online “Mbappé fuori” ha raccolto 12 milioni di firme in un giorno, superando poi i 70 milioni. Mbappé ha saltato il Clásico perso dal Real contro il Barça, ancora non in forma: ha saltato l’allenamento per un «malessere», poi è tornato in panchina contro l’Oviedo a metà maggio.

Mbappé ha contestato la versione, fermandosi con i media e dichiarando di essere «al 100 per cento» e di non aver giocato perché Arbeloa lo aveva retrocesso a «quarto attaccante». La sua frustrazione, secondo fonti vicine, derivava dall’esonero di Alonso.

Arbeloa ha smentito tutto in conferenza stampa: «Deve avermi frainteso. Non ho mai detto che era la quarta scelta. Chi quattro giorni fa non era nemmeno in panchina non può giocare titolare oggi».

All’epoca The Athletic parlò di «crescente delusione» verso Mbappé, «dallo spogliatoio alla dirigenza». In risposta, il suo entourage ha diffuso un comunicato: «Le critiche esagerano aspetti di un periodo di recupero supervisionato dal club e non riflettono l’impegno quotidiano di Kylian per la squadra».