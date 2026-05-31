Konatè lascia il Liverpool a parametro zero: dove può andare il difensore, dal Real Madrid alle voci sulla Serie A

"Cari tifosi del Liverpool. Cinque anni fa, sono arrivato come un giovane giocatore con grandi sogni. Oggi, me ne vado con ricordi che mi accompagneranno per il resto della mia vita”.



“Rappresentare questo club è stato un onore. Abbiamo condiviso momenti incredibili insieme… con alti e bassi, trofei, sfide, amicizie per la vita e momenti strazianti che ci resteranno per sempre, nessuno più doloroso della perdita del nostro fratello Diogo”.



“Perdere mio padre quest’anno è stato uno dei periodi più difficili della mia vita, ma anche attraverso le difficoltà, il mio impegno per questo club non è mai cambiato. Nei momenti più duri, ho dato tutto ciò che avevo per questo stemma”.



“Ai miei compagni di squadra, allenatori, staff e a tutti quelli dietro le quinte, grazie per avermi aiutato a crescere ogni singolo giorno”.



“E ai tifosi… grazie per il vostro amore, la vostra energia e il vostro incredibile supporto. Anfield è davvero un posto speciale, e giocare davanti a voi è stato qualcosa che non ho mai dato per scontato”.



“Sono profondamente rattristato ora per non aver avuto la possibilità di dire addio a tutti voi all’ultima partita. In quel momento, non sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che indossavo questa maglia davanti a voi.

Dal profondo del mio cuore, grazie di tutto”.



“Vi amo tutti e porterò il Liverpool con me ovunque andrò.

Questo non è un addio facile, ma è il momento di una nuova sfida e di un nuovo capitolo. Ci rivediamo presto, Inshallah. YNWA"