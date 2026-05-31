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Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL
Michael Di Chiaro

Konatè lascia il Liverpool a parametro zero: dove può andare il difensore, dal Real Madrid alle voci sulla Serie A

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I Reds hanno annunciato l'addio a zero del difensore francese, in scadenza di contratto con gli inglesi: lascia dopo 5 anni, 183 partite giocate e una Premier vinta.

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Sarà un'estate di profondi cambiamenti in casa Liverpool.

Dopo gli addii di Robertson, Salah e dopo il clamoroso esonero di Slot, i Reds si apprestano a salutare anche il difensore Ibrahima Konaté.

Quella appena conclusa, infatti, è stata l'ultima stagione con il Liverpool per il difensore francese, giunto al passo d'addio dopo la naturale scadenza del suo contratto.

  • IL COMUNICATO DEL LIVERPOOL

    Il Liverpool FC può confermare che Ibrahima Konate lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate.

    Il difensore centrale lascerà Anfield alla fine di giugno, concludendo il suo periodo quinquennale con i Reds.

    Firmato dall'RB Leipzig nell'estate del 2021, Konate ha collezionato un totale di 183 presenze e segnato sette gol.

    Il nazionale francese partirà con una medaglia da vincitore della Premier League per il suo ruolo nel trionfo del Liverpool nel 2024-25, oltre ai successi in FA Cup, Carabao Cup (due volte) e FA Community Shield.

    Konate partirà con la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il contributo che ha dato e tutto il club gli augura il meglio per il futuro.

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  • IL MESSAGGIO DI KONATE'

    "Cari tifosi del Liverpool. Cinque anni fa, sono arrivato come un giovane giocatore con grandi sogni. Oggi, me ne vado con ricordi che mi accompagneranno per il resto della mia vita”.

    “Rappresentare questo club è stato un onore. Abbiamo condiviso momenti incredibili insieme… con alti e bassi, trofei, sfide, amicizie per la vita e momenti strazianti che ci resteranno per sempre, nessuno più doloroso della perdita del nostro fratello Diogo”.

    “Perdere mio padre quest’anno è stato uno dei periodi più difficili della mia vita, ma anche attraverso le difficoltà, il mio impegno per questo club non è mai cambiato. Nei momenti più duri, ho dato tutto ciò che avevo per questo stemma”.

    “Ai miei compagni di squadra, allenatori, staff e a tutti quelli dietro le quinte, grazie per avermi aiutato a crescere ogni singolo giorno”.

    “E ai tifosi… grazie per il vostro amore, la vostra energia e il vostro incredibile supporto. Anfield è davvero un posto speciale, e giocare davanti a voi è stato qualcosa che non ho mai dato per scontato”.

    “Sono profondamente rattristato ora per non aver avuto la possibilità di dire addio a tutti voi all’ultima partita. In quel momento, non sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che indossavo questa maglia davanti a voi.
    Dal profondo del mio cuore, grazie di tutto”.

    “Vi amo tutti e porterò il Liverpool con me ovunque andrò.
    Questo non è un addio facile, ma è il momento di una nuova sfida e di un nuovo capitolo. Ci rivediamo presto, Inshallah. YNWA"

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  • COME E' ANDATA L'AVVENTURA DI KONATE' AL LIVERPOOL

    Il classe 1999 è approdato al Liverpool nell'estate del 2021, prelevato dal Lipsia. Con i Reds gioca per cinque stagioni, mettendo insieme 183 presenze ufficiali, 7 goal e 4 assist.

    A livello di trofei, il difensore nativo di Parigi ha conquistato 1 Premier League, 1 FA Cup, 2 Carabao Cup e una Community Shield.

  • DOVE PUÒ ANDARE KONATÈ

    Il futuro di Konaté, ad oggi, è ancora tutto da scrivere. Dopo aver giocato sia in Bundesliga che in Premier League, i primi spifferi di calciomercato vedrebbero il difensore francese indirizzato verso la Liga, con il Real Madrid a recitare il ruolo dello spettatore interessato.

    Decisamente complicato, per non dire impossibile, un suo eventuale approdo in Serie A: il suo ingaggio, infatti, rischia evidentemente di essere fuori portata per tutti i club più rappresentativi del nostro calcio.

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