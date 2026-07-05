Khalaili sempre più vicino all'Inter: l'ultimo segnale dall'amichevole con l'Union Saint-Gilloise, cosa manca per chiudere

L'Inter ha ormai scelto e ora che è arrivata l'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Denzel Dumfries al Real Madrid piazzerà l'affondo finale per portare a Milano il suo sostituto. Sfumato ormai da tempo il sogno extra-budget di Marco Palestra, da tempo il club nerazzurro si è riorganizzato virando fortemente su Anan Khalaili classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise.





La trattativa sta andando avanti positivamente al punto che oggi il giocatore è stato escluso dall'amichevole che il club belga ha disputato (e vinto) contro la Steaua Bucarest. Ma cosa manca per chiudere?



