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SOCCER DIEGEM VS UNION SAINT-GILLOISE FRIENDLYAFP
Redazione Goal

Khalaili sempre più vicino all'Inter: l'ultimo segnale dall'amichevole con l'Union Saint-Gilloise, cosa manca per chiudere

Calciomercato
Inter
A. Khalaili
Union St.Gilloise
Napoli

L'esterno israeliano sta spingendo per andare all'Inter dove sostituirebbe Dumfries, appena ceduto al Real Madrid.

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L'Inter ha ormai scelto e ora che è arrivata l'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Denzel Dumfries al Real Madrid piazzerà l'affondo finale per portare a Milano il suo sostituto. Sfumato ormai da tempo il sogno extra-budget di Marco Palestra, da tempo il club nerazzurro si è riorganizzato virando fortemente su Anan Khalaili classe 2004 dell'Union Saint-Gilloise.


La trattativa sta andando avanti positivamente al punto che oggi il giocatore è stato escluso dall'amichevole che il club belga ha disputato (e vinto) contro la Steaua Bucarest. Ma cosa manca per chiudere?


  • SALTATA L'AMICHEVOLE

    Khalaili era presente oggi insieme al resto della squadra per affrontare la seconda amichevole di questo ritiro pre-campionato, ma a differenza degli altri 22 compagni scesi in campo (praticamente due squadre diverse per tempo) non è sceso in campo ed è rimasto a margine. La partita è finita 4-0 in favore dell'Union Saint-Gilloise con due goal per tempo.

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  • COSA MANCA PER CHIUDERE

    Inter e Union Saint-Gilloise hanno iniziato a trattare e in fretta nelle ultime giornate sono arrivate vicine ad un'intesa per chiudere. L'operazione secondo la stampa israeliana è di fatto già stata conclusa, ma l'accordo verrà messo nero su bianco nei prossimi giorni dato che secondo Fabrizio Romano c'è ancora qualche dettaglio da limare. L'operazione dovrebbe essere da 25 milioni di euro più bonus (e su questo si sta definendo) dato che il club belga dovrà comunque versare una percentuale sulla rivendita al Maccabi Haifa.

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  • IL GIOCATORE SPINGE


    A fare la differenza in queste ore è anche la volontà del calciatore che ha fatto sapere alla dirigenza dell'Union di non voler farsi scappare un'opportunità così importante per la sua carriera. La volontà di chiudere c'è da tutte le parti e senza la presenza di intermediari basterà la volontà dei due club e l'accordo economico per fare il passo avanti definitivo.

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