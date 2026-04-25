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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Kean gioca Fiorentina-Sassuolo? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

Serie A
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Fiorentina vs Sassuolo
Sassuolo

La Fiorentina cercherà contro il Sassuolo altri punti salvezza: le condizioni di Moise Kean in vista del match dell'Artemio Franchi.

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Sei risultati utili consecutivi ed un cammino che oggi è decisamente meno in salita rispetto a qualche settimana fa.

La Fiorentina, dopo mesi che verranno ricordati come i più duri della sua storia recente, è riuscita negli ultimi tempi ad accelerare il passo e ad avvicinarsi a quello che è diventato il suo obiettivo stagione: una salvezza parsa ad un certo punto al limite dell'impossibile.

La compagine gigliata si è portata a +8 sul terzultimo posto, tuttavia le mancano ancora dei punti per poter festeggiare la matematica permanenza in Serie A.

Punti che ovviamente cercherà di ottenere anche nel 34° punto di campionato contro un Sassuolo che è stato viceversa protagonista di un campionato all'insegna dell'assoluta tranquillità.

Contro i neroverdi Paolo Vanoli potrà contare su Moise Kean, o l'attaccante viola sarà costretto ancora una volta ai box?

  • Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    DUE SOLE PRESENZE NELLE ULTIME SEI

    Per l'ultima partita di Moise Kean con la maglia della Fiorentina, bisogna tornare allo scorso 4 aprile, quando scese in campo dal 1' nella sfida valida per il 31° turno di Serie A vinta sul campo del Verona.

    In precedenza, l'attaccante gigliato aveva saltato la sfida con il Parma, era rimasto in panchina contro la Cremonese ed aveva giocato 86' contro l'Inter, mentre le ultime due gare contro Lazio e Verona le ha vissute dalla tribuna.

    Se si considerano tutte le competizioni, Kean ha anche saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace, ovvero quelle che hanno decretato l'eliminazione della Fiorentina dal torneo.


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  • LE CONDIZIONI DI KEAN

    A costringere Moise Kean ai box in così tante occasioni negli ultimi due mesi, sono stati problemi di natura fisica.

    A frenare l'attaccante gigliato, è stato un infortunio alla tibia che si sta rivelando di difficile gestione e che non è stato ancora superato nonostante le terapie ed il lavoro specifico effettuato nelle ultime settimane.

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  • A DISPOSIZIONE PER IL SASSUOLO?

    Moise Kean salterà anche Fiorentina-Sassuolo.

    Negli ultimi giorni, l'attaccante ha continuato a svolgere lavoro differenziato e quindi non si è ancora unito al resto del gruppo. Di conseguenza, il classe 2000 non verrà convocato per la gara in programma all'Artemio Franchi domenica 26 aprile.

  • Piccoli Fiorentina Serie AGetty Images

    CHI POTREBBE SOSTITUIRE KEAN?

    Con Kean out, a guidare l'attacco della Fiorentina dovrebbe essere ancora una volta Roberto Piccoli, ma anche l'attaccante bergamasco è alle prese con un affaticamento muscolare all'adduttore che lo pone in dubbio per la sfida con i neroverdi.

    L'ex Cagliari, se dovesse recuperare, agirebbe da perno centrale di un tridente completato da uno tra Harrison e Solomon e Gudmundsson.

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