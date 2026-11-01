Juventus-Napoli 2-0: pagelle e tabellino, due lampi di Alajbegovic e Boga consegnano i tre punti a Spalletti

Una boccata d’aria per la Juventus. I bianconeri battono 2-0 il Napoli di Max Allegri, grazie alle reti di Alajbegovic e Boga, che restituiscono serenità e una classifica che vede risalire la formazione di Spalletti a ridosso della zona Champions. Per i campani, invece, è l’ennesima battuta d’arresto di un inizio di stagione in chiaro scuro.

Allo Stadium la prima occasione arriva subito ed è del Napoli: Politano crossa, Lucca si fa spazio e di testa colpisce bene, Vicario è decisivo e para. Passano pochi minuti e la squadra di Spalletti rischia di rimanere in inferiorità numerica: intervento di Koopmeiners su Anguissa al limite, l’olandese se la cava, così come Lucumì qualche minuto dopo. Dopo gli spaventi la Juventus risale in cattedra e prende il centro del ring: collezionando due chance, prima con Lucumì e poi con Woltemade.

È, però, Bremer ad avere sula testa la migliore possibilità juventina: su angolo battuto da sinistra, l’ex Torino colpisce la traversa in gioco aereo, con proteste successive per un contatto fra Olivera e Cabal.

All’intervallo, però, si va sul risultato di 0-0, con un equilibrio sostanziale che non si spezza fra Spalletti e Allegri.

Dagli spogliatoi riemergono squadre prive di Di Lorenzo, McKennie e De Bruyne. Il secondo tempo si trascina in maniera quasi stanca, con il Napoli evidentemente privo della qualità del belga. La prima chance arriva al 59esimo, con Vicario che deve salvare su Politano dopo un disimpegno rivedibile di Lucumì. Quando sembra poter vincere l’equilibrio, la Juventus trova il colpo: minuto 70, il subentrato Zhegrova appoggia ad Alajbegovic, che col mancino fulmina Meret all’ultimo pallone della sua partita, prima di lasciare il campo a Boga.

Il Napoli non fa in tempo a organizzare la reazione che rimane in 10 uomini: Cabal va via a Marianucci, che lo stende: giallo numero due per il difensore azzurro e doccia anticipata.

Zhegrova inizia a flirtare col raddoppio che, poi, arriva all’87esimo: Boga fa il secondo gran goal di serata, con un tiro a giro che non lascia scampo a Meret per il definitivo 2-0.

Al triplice fischio, esulta lo Stadium, esulta Spalletti: la Juve si porta a casa i tre punti.