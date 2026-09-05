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Inter Napoli Serie AGetty Images
Marco Trombetta

Inter-Napoli 3-2, pagelle e tabellino: la fame di Lautaro, il risveglio di Thuram, le parate di Martinez e Meret, uno spettacolo da Premier

Serie A
Inter vs Napoli
Inter
Napoli

Questo Inter-Napoli si candida già ad essere la partita dell'anno: da 0-2 a 3-2, ritmi frenetici, intensità pazzesca. A San Siro è stato un vero spettacolo.

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La partita è bellissima e super intensa, sin dai primi minuti. Occasioni da una parte e dall'altra, con Meret e Josep Martinez che si esaltano tra i pali.

Ritmi da Premier League, nonostante il grande caldo di Milano e una traversa clamorosa colpita da Dimarco su punizione prima dell'intervallo.

Inizia la ripresa e gli episodi fanno la differenza. L'Inter protesta per unpresunto tocco di mano di Lobotka in anticipo su Barella, ma per il Var dopo un 'silent check' è tutto regolare. Pochi secondi dopo, però, è lo stesso Barella a perdere un pallone sanguinoso che porta al goal di Politano.

L'Inter è stordita e tre minuti dopo il Napoli persino raddoppia. L'azione è strana, perché per tutti il pallone sembra uscire. Invece si ferma praticamente sulla linea del fallo laterale, viene recuperato da Di Lorenzo e servito a Hojlund che si inventa un goal da attaccante veo.

La reazione dell'Inter è feroce e porta la firma dei due protagonisti fino a quel momento mancati: Dimarco, col solito assist, e Lautaro, col solito goal, i primi della stagione per entrambi. Ne mancava un altro però, Marcus Thuram, ed è proprio lui a completare la rimonta saltando in testa a Badiashile, inserendo da Allegri per resistere alla pressione nerazzurra, ma senza successo.

L'inerzia diventa tutta a favore dell'Inter, spinta dall'urlo di San Siro. Il Napoli ha due occasioni clamorose per riportarsi avanti, ma alla fine ci pensa Lautaro a ribaltare tutto con la zampata del capitano al 91'.

  • PAGELLE INTER-NAPOLI

    J. Martinez 7; Bisseck 6,5, Akanji 6,5, Bastoni 6 (79' Bonny sv); Diouf 6, Barella 5,5, Zielinski 6,5 (72' Calhanoglu 6), Sucic 5,5 (46' Jones 5,5), Dimarco 6,5 (62' Carlos Augusto 6,5); Esposito 5,5 (46' Thuram 7), Lautaro Martinez 7,5.

    Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5,5, Marin 5,5, Spinazzola 5,5; Anguissa 6, Lobotka 6 (79' Gilmour sv), Vergara 5,5 (62' De Bruyne 6); Politano 6,5 (62' Neres 5,5), Hojlund 7 (72' Lucca 5,5), Alisson Santos 6,5 (80' Badiashile 5).

    Portieri protagonisti con grandi parate, ma i goal non mancano. Lautaro fa la prima partita da Lautaro, prendendosi sulle spalle l'Inter. Thuram si risveglia quando c'è bisogno di lui, Dimarco apre il conto degli assist, Bisseck con l'ennesima prestazione da big in difesa. Esposito stavolta poco incisivo, Barella la combina, ma poi prova a rimediare.

    Impatto pessimo di Badiashile: Allegri lo mette per rafforzare il muro difensivo, invece con l'ingresso del francese crolla definitivamente. Hojlund si dimostra bomber vero con le poche occasioni che ha, positivo anche Alisson Santos con i suoi strappi. Neres spreca una grande occasione e anche Lucca, stavolta, non entra col piede giusto.

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  • TABELLINO INTER-NAPOLI

    Marcatori: 50' Politano, 53' Hojlund, 56' Lautaro, 82' Thuram, 91' Lautaro

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (79' Bonny); Diouf, Barella, Zielinski, Sucic (46' Jones), Dimarco (62' Carlos Augusto); Esposito (46' Thuram), Lautaro Martinez. All. Chivu.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (79' Gilmour), Vergara (62' De Bruyne); Politano (62' Neres), Hojlund (72' Lucca), Alisson Santos (80' Badiashile). All. Allegri.

    Arbitro: Sozza

    Ammoniti: Vergara, Lautaro, Marin

    Espulsi: nessuno

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