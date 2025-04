Inter e Milan ancora a duello a un anno di distanza: altro derby decisivo dopo quello valso la seconda stella nerazzurra

Il 22 aprile 2024 l'Inter si laureava campione d'Italia per la ventesima volta: un anno più tardi ecco un altro derby importante per entrambi i club.

Déjà vu a San Siro, a quasi un anno esatto da un derby storico: Inter e Milan pronte ad affrontarsi per la quinta volta in stagione, valevole il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Secondo atto in programma il 23 aprile 2025, 366 giorni dopo un'altra stracittadina entrata di diritto nel cuore del popolo nerazzurro: il 22 aprile 2024 la squadra di Simone Inzaghi si laureava infatti campione d'Italia per la ventesima volta.

Un trionfo assaporato in ogni suo attimo dalla sponda interista del Naviglio, in visibilio per aver raggiunto il traguardo della seconda stella proprio in faccia ai rivali cittadini, anch'essi a caccia dello Scudetto numero 20.