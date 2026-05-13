Inter Campione della Coppa Italia: cosa succede ai posti Europa League e Conference con il successo in finale contro la Lazio

Una finale tra due squadre, ma che ne coinvolge diverse in più. Inter-Lazio di Coppa Italia, che nella serata di mercoledì assegnerà il trofeo 2025/2026, è fondamentale per i due team in campo, ma anche per le colleghe che tramite il campionato sperano di approdare in Champions, Europa League e Conference.
A seconda del risultato finale, ovvero della vittoria capitolina di Inter o Lazio, cambierà il quadro delle squadre italiane nelle prossime coppe europee, o meglio in quale posizione sarà possibile raggiungere l'Europa League e in quale la Conference. Il dubbio, inoltre, riguarda anche il settimo posto in campionato, utile ad approdare in Europa o meno in base a chi solleverà il trofeo sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma.