Inter Campione della Coppa Italia: cosa succede ai posti Europa League e Conference con il successo in finale contro la Lazio

Un successo dell'Inter in finale permetterebbe alle prime sei in classifica di spartirsi i posti Champions ed Europa League, con i meneghini fin qui unica squadra certa di giocare il massimo torneo europeo (le altre squadre in lotta per i due tornei sono Milan, Juventus, Como, Napoli e Roma).

Il settimo posto, utile ad approdare ai preliminari di Conference (torneo in cui nessuno approda direttamente alla fase campionato) finirebbe nelle mani di una tra Atalanta e Bologna, le uniche due squadre in grado di chiudere in tale piazzamento.

Attualmente l'Atalanta si trova a +6 sul Bologna, ma con lo scontro diretto proprio tra le due squadre previsto nel 37esimo e penultimo turno.

All'Atalanta basta un punto negli ultimi due match per giocare la Conference, mentre il Bologna deve vincere entrambe le sfide. Questo, ovviamente, qualora l'Inter riesca a vincere la Coppa Italia.

Il successo della Lazio, infatti, taglierebbe fuori dall'Europa sia l'Atalanta che il Bologna.