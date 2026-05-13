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Dimarco Lautaro InterGetty Images
Francesco Schirru

Inter Campione della Coppa Italia: cosa succede ai posti Europa League e Conference con il successo in finale contro la Lazio

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Lazio vs Inter
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L'Inter si gioca il secondo trofeo della stagione dopo la vittoria della Serie A, in un match che può cambiare il destino di diverse squadre in lotta per Champions, Europa League e Conference.

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Una finale tra due squadre, ma che ne coinvolge diverse in più. Inter-Lazio di Coppa Italia, che nella serata di mercoledì assegnerà il trofeo 2025/2026, è fondamentale per i due team in campo, ma anche per le colleghe che tramite il campionato sperano di approdare in Champions, Europa League e Conference.

A seconda del risultato finale, ovvero della vittoria capitolina di Inter o Lazio, cambierà il quadro delle squadre italiane nelle prossime coppe europee, o meglio in quale posizione sarà possibile raggiungere l'Europa League e in quale la Conference. Il dubbio, inoltre, riguarda anche il settimo posto in campionato, utile ad approdare in Europa o meno in base a chi solleverà il trofeo sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma.

  • L'INTER BATTE LA LAZIO

    Essendo già qualificata alle coppe europee e in particolare alla Champions League, battendo la Lazio in finale l'Inter non conquisterebbe un posto continentale già ottenuto tramite il campionato, lasciando così libera la settima posizione.

    Da regolamento, infatti, solamente le prime sei squadre della Serie A approdano in Europa, mentre il settimo posto viene sbloccato qualora la vincitrice della Coppa Italia abbia già ottenuto il pass continentale tramite il campionato, dunque come nell'eventuale caso dell'Inter.

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  • DUE PER LA CONFERENCE

    Un successo dell'Inter in finale permetterebbe alle prime sei in classifica di spartirsi i posti Champions ed Europa League, con i meneghini fin qui unica squadra certa di giocare il massimo torneo europeo (le altre squadre in lotta per i due tornei sono Milan, Juventus, Como, Napoli e Roma).

    Il settimo posto, utile ad approdare ai preliminari di Conference (torneo in cui nessuno approda direttamente alla fase campionato) finirebbe nelle mani di una tra Atalanta e Bologna, le uniche due squadre in grado di chiudere in tale piazzamento.

    Attualmente l'Atalanta si trova a +6 sul Bologna, ma con lo scontro diretto proprio tra le due squadre previsto nel 37esimo e penultimo turno.

    All'Atalanta basta un punto negli ultimi due match per giocare la Conference, mentre il Bologna deve vincere entrambe le sfide. Questo, ovviamente, qualora l'Inter riesca a vincere la Coppa Italia.

    Il successo della Lazio, infatti, taglierebbe fuori dall'Europa sia l'Atalanta che il Bologna.

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