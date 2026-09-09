Inter bella a Madrid, ma gli errori di Jones, Bisseck e Martinez la affossano: solo l’autolesionismo può fermarla?

Tante occasioni, una traversa, svariate parate di Courtois. Come ha detto José Mourinho dopo la partita, Real Madrid-Inter sarebbe potuta terminare "5-0 per noi, o 5-5, 7-6, 6-5…".
Invece no: è finita 2-1 per il Real. Ma è un risultato che, come spiegato dal grande ex, non rispecchia proprio per nulla l’andamento di 90 minuti strani, quasi folli, in cui a prevalere sono state le Merengues, ma se a farlo fosse stata l’Inter nessuno avrebbe avuto da ridire. Anzi.
Perché, dunque, l’Inter se ne torna a Milano senza punti in tasca? Soprattutto a causa degli errori individuali di troppi elementi. E questo sì, può essere considerato un bell'elemento di discussione.
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