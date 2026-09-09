Inter bella a Madrid, ma gli errori di Jones, Bisseck e Martinez la affossano: solo l’autolesionismo può fermarla?

L’autolesionismo, dunque, rischia di essere il principale avversario dell’Inter nella corsa al bis Scudetto e - in primis - alla fase a eliminazione di Champions League? Il dubbio è lecito, dopo quel che è accaduto nelle due partite.

I campioni d’Italia in carica, fino a questo momento, le hanno vinte quasi tutte. Hanno perso solo al Bernabeu, ma in precedenza avevano travolto il Monza grazie a un gran secondo tempo, offerto una prova di forza su un campo complicato come quello del Cagliari e, infine, ribaltato il Napoli. Peraltro dopo una prima frazione già propositiva.

Il favoritismo interista in campionato non si discute. Anzi, dopo l’ultimo fine settimana si cerca la vera potenziale avversaria, che dopo il pareggio tra Juventus e Milan e il ko del Napoli rischia seriamente di essere la Roma. E dunque certi errori potrebbero anche pesare in maniera minore.

Diverso è il discorso in Champions League. Lì se sbagli non ti perdonano. Mbappé prima e Valverde poi hanno ribadito a chiare lettere come limitare gli errori sia una priorità per evitare di ripetere quanto accaduto nella scorsa stagione, quando i nerazzurri mancarono l’accesso diretto agli ottavi di finale dovendo disputare gli spareggi.