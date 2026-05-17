Infortunio per Parisi in Juventus-Fiorentina: costretto a lasciare il campo in barella

Potrebbe essersi chiusa nel peggior modo possibile quella che per Fabiano Parisi, nonostante le enormi difficoltà trovate dalla Fiorentina, è stata certamente una delle migliori stagioni della sua carriera.
L'esterno gigliato, nel corso della sfida con la Juventus valida per il trentasettesimo turno di Serie A, ha infatti riportato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco già nel primo tempo.
Parisi, che è parso molto dolorante, ha avuto bisogno dell'ausilio della barella per fare ritorno negli spogliatoi.