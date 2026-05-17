Infortunio per Parisi in Juventus-Fiorentina: costretto a lasciare il campo in barella

Il tutto è avvenuto al 29' quando Parisi, servito sull'out di destra, si è ritrovato a gestire un pallone non semplice.

L'esterno della Fiorentina ha dovuto infatti resistere alla pressione di Kelly che, nel tentativo di fermarlo, ha commesso un fallo mentre era alle sue spalle.

Parisi ha cercato di girarsi per superare l'avversario e servire un compagno, ma proprio in quel momento ha compiuto il movimento con il quale si è procurato l'infortunio.