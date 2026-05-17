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Fabiano Parisi FiorentinaDAZN
Leonardo Gualano

Infortunio per Parisi in Juventus-Fiorentina: costretto a lasciare il campo in barella

Serie A
Fiorentina

Fabiano Parisi ha riportato un infortunio al ginocchio nel corso di Juventus-Fiorentina: per lui si è reso necessario l'intervento della barella.

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Potrebbe essersi chiusa nel peggior modo possibile quella che per Fabiano Parisi, nonostante le enormi difficoltà trovate dalla Fiorentina, è stata certamente una delle migliori stagioni della sua carriera.

L'esterno gigliato, nel corso della sfida con la Juventus valida per il trentasettesimo turno di Serie A, ha infatti riportato un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco già nel primo tempo.

Parisi, che è parso molto dolorante, ha avuto bisogno dell'ausilio della barella per fare ritorno negli spogliatoi.

  • L'INFORTUNIO DI PARISI

    Il tutto è avvenuto al 29' quando Parisi, servito sull'out di destra, si è ritrovato a gestire un pallone non semplice.

    L'esterno della Fiorentina ha dovuto infatti resistere alla pressione di Kelly che, nel tentativo di fermarlo, ha commesso un fallo mentre era alle sue spalle.

    Parisi ha cercato di girarsi per superare l'avversario e servire un compagno, ma proprio in quel momento ha compiuto il movimento con il quale si è procurato l'infortunio.

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  • LE CONDIZIONI DI PARISI

    Ovviamente saranno solo gli esami ai quali Parisi verrà sottoposto nelle prossime ore a dire di più sull'entità dell'infortunio riportato, quello che sembra certo è che si tratti di un problema al ginocchio destro.

    Nel girarsi infatti, la sensazione è quella che il piede sia rimasto piantato sul terreno di gioco, causando un movimento innaturale.

    Fin da subito la gravità dell'infortunio è parsa evidente, visto che Parisi è rimasto a terra molto dolorante, mentre alcuni compagni di squadra chiedevano il cambio immediato.

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  • FUORI IN BARELLA

    Il gioco è rimasto fermo per alcuni minuti, ovvero quelli necessari affinché venissero portate a Parisi le prime cure del caso.

    Il giocatore della Fiorentina non è più riuscito a rialzarsi e si è reso necessario l'intervento della barella per consentirgli di lasciare il terreno di gioco.

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