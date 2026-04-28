Infortunio per Nico Gonzalez, salta la doppia sfida contro l'Arsenal: cosa cambia per il riscatto dalla Juventus

Nico González sembrava pronto a vivere un grande finale di stagione, ma dovrà rivedere i propri piani.
L’esterno argentino si è infatti fermato per un infortunio che lo terrà ai box per alcune settimane, impedendogli così di prendere parte alla doppia semifinale di Champions League tra Atlético Madrid e Arsenal.
Si complica dunque anche il discorso legato al suo riscatto dalla Juventus: in estate i bianconeri dovranno sedersi al tavolo delle trattative con i Colchoneros per discutere il futuro del classe 1997.