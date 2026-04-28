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Nico Gonzalez Atletico MadridGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio per Nico Gonzalez, salta la doppia sfida contro l'Arsenal: cosa cambia per il riscatto dalla Juventus

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L'esterno argentino ha rimediato un infortunio muscolare che lo costringerà a restare ai box, impedendogli di prendere parte alla doppia semifinale di Champions League contro l’Arsenal.

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Nico González sembrava pronto a vivere un grande finale di stagione, ma dovrà rivedere i propri piani.

L’esterno argentino si è infatti fermato per un infortunio che lo terrà ai box per alcune settimane, impedendogli così di prendere parte alla doppia semifinale di Champions League tra Atlético Madrid e Arsenal.

Si complica dunque anche il discorso legato al suo riscatto dalla Juventus: in estate i bianconeri dovranno sedersi al tavolo delle trattative con i Colchoneros per discutere il futuro del classe 1997.

  • INFORTUNIO PER NICO GONZALEZ: COSA SI È FATTO?

    Per Nico González si tratta di un problema fisico, nello specifico di una lesione muscolare rimediata durante l’allenamento alla vigilia del match d’andata della semifinale di Champions League.


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  • I TEMPI DI RECUPERO: NON CI SARÀ CONTRO L'ARSENAL IN CHAMPIONS LEAGUE

    Secondo quanto riportato da Cadena COPE, Nico González sarà costretto a uno stop compreso tra le tre e le quattro settimane.

    L’argentino, dunque, salterà sicuramente sia l’andata che il ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Arsenal, ma non solo.

    Il suo campionato potrebbe essere già terminato in anticipo e la sua presenza per un’eventuale finale, in programma alla Puskás Arena il prossimo 30 maggio, resta fortemente in dubbio.

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  • SI COMPLICA IL RISCATTO: QUALE SARÀ IL FUTURO DI NICO GONZALEZ?

    Il futuro di Nico González è ora più in dubbio che mai.

    Se la Juventus sperava che l’argentino raggiungesse la quota minima di presenze - pari ad almeno il 60% delle gare di Liga disputate per almeno 45 minuti - ora dovrà probabilmente rinunciare a questa condizione.

    Il giocatore, infatti, a causa di questo infortunio non raggiungerà l’obiettivo prefissato e l’Atlético Madrid non è quindi obbligato a esercitare il riscatto da 32 milioni di euro.

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club spagnolo sarebbe comunque pronto a sedersi al tavolo delle trattative per cercare di abbassare le richieste bianconere, ritenute troppo elevate per il cartellino del classe 1997.

  • NICO GONZALEZ PUÒ TORNARE E RESTARE ALLA JUVENTUS?

    Ora Juventus e Atlético Madrid saranno costretti a tornare al tavolo delle trattative per definire il futuro di Nico González.

    L’argentino vorrebbe restare in Spagna, dove ha trovato un ambiente più congeniale, ma tutto dipenderà dagli accordi tra i due club.

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri non sarebbero intenzionati a fare grandi sconti, mentre Spalletti accoglierebbe volentieri il ritorno dell’argentino, utile per alternarlo con Conceicao sulla fascia destra nella prossima stagione.

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