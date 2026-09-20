Kolo Muani decisivo in Juventus-Atalanta pur senza segnare: esce tra l'ovazione dell'Allianz Stadium

Può un attaccante essere decisivo e uscire tra l'ovazione dei propri tifosi pur senza segnare o sfornare assist? Sì, può. Chiedere per informazioni a Randal Kolo Muani.
L'attaccante francese non è riuscito a lasciare il segno sotto porta in Juventus-Atalanta, né in un senso né nell'altro. Dunque, né andando a bersaglio né mandandoci un compagno. Eppure è uscito lo stesso tra gli applausi, più convinti che mai, dell'Allianz Stadium.
Merito di una prestazione totale da parte di Kolo Muani. In attacco, sì, ma anche nelle altre zone di campo. Compreso quel che è successo al minuto 62, sul risultato di 1-0 per la Juve.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.