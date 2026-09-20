Kolo Muani decisivo in Juventus-Atalanta pur senza segnare: esce tra l'ovazione dell'Allianz Stadium

Kolo Muani ha fatto capire immediatamente di essere in serata sì: dopo pochi secondi dall'inizio della partita si è involato sulla sinistra, è rientrato sul destro e ha chiamato alla respinta Carnesecchi. Ma un eventuale goal sarebbe stato comunque annullato per fuorigioco.

Dopodiché, non è che il francese abbia avuto tutte queste possibilità di andare a segno. Una sì, gli è capitata nel finale con la Juventus già avanti di due reti: Carnesecchi si è però opposto con il corpo a un suo tentativo ravvicinato, al culmine di un'iniziativa nell'area di rigore atalantina.

E quindi? E quindi a rendere molto positiva la prestazione di Kolo Muani è stato altro. Non solo il già citato salvataggio sulla linea, ma anche quel che l'attaccante ha fatto per la squadra durante gli 89 minuti in cui è rimasto in campo.

Kolo Muani ha lavorato come raccordo per i compagni, si è battuto, ha lottato su ogni pallone. E si è guadagnato applausi su applausi. Ha dato, insomma, quella sensazione di essere "vivo" che nelle prime giornate era spesso mancata. Il linguaggio del corpo finalmente è stato positivo.