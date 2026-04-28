Infortunio Joao Mario, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Vincenzo Italiano, nel corso di Bologna-Roma, ha perso Joao Mario.
L'esterno portoghese sabato è rimasto vittima di un infortunio muscolare, la cui diagnosi è stata svelata dagli esami.
Quando torna? Quante e quali partite salta?
Vincenzo Italiano, nel corso di Bologna-Roma, ha perso Joao Mario.
L'esterno portoghese sabato è rimasto vittima di un infortunio muscolare, la cui diagnosi è stata svelata dagli esami.
Quando torna? Quante e quali partite salta?
"Gli esami cui è stato sottoposto Joao Mario hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro: svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati".
Le condizioni di Joao Mario andranno valutate nel corso dei prossimi giorni, poiché il Bologna nel proprio comunicato non ha fornito tempi di recupero specifici.
Ad ogni modo, è immaginabile che il lusitano possa tornare a disposizione di Italiano per le ultime 2-3 giornate di campionato.
Joao Mario salterà Bologna-Cagliari di domenica alle 12:30 e proverà a rientrare quantomeno tra i convocati per Napoli-Bologna di lunedì 11 maggio (ore 20:45).