Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Joao Mario injury Bologna Roma 25042026Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio Joao Mario, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Serie A
Bologna
Fantacalcio

Esami e tempi di recupero dall'infortunio di Joao Mario, andato ko nel secondo tempo di Bologna-Roma: quando torna e quali partite salta.

Pubblicità

Vincenzo Italiano, nel corso di Bologna-Roma, ha perso Joao Mario.


L'esterno portoghese sabato è rimasto vittima di un infortunio muscolare, la cui diagnosi è stata svelata dagli esami.


Quando torna? Quante e quali partite salta?

  • INFORTUNIO JOAO MARIO: L'ESITO DEGLI ESAMI

    "Gli esami cui è stato sottoposto Joao Mario hanno evidenziato uno stiramento del retto femorale sinistro: svolgerà qualche giorno di allenamenti differenziati".


    • Pubblicità

  • QUANDO TORNA JOAO MARIO: I TEMPI DI RECUPERO

    Le condizioni di Joao Mario andranno valutate nel corso dei prossimi giorni, poiché il Bologna nel proprio comunicato non ha fornito tempi di recupero specifici.


    Ad ogni modo, è immaginabile che il lusitano possa tornare a disposizione di Italiano per le ultime 2-3 giornate di campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA

    Joao Mario salterà Bologna-Cagliari di domenica alle 12:30 e proverà a rientrare quantomeno tra i convocati per Napoli-Bologna di lunedì 11 maggio (ore 20:45).


Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Cagliari crest
Cagliari
CGL