Infortunio per Joao Mario durante Bologna-Roma: quando torna? Quante partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Cattive notizie per Vincenzo Italiano.
Joao Mario ha dovuto lasciare anzitempo il campo durante Bologna-Roma, vittima di un infortunio che andrà valutato.
Cosa si è fatto? Quando torna?
Cattive notizie per Vincenzo Italiano.
Joao Mario ha dovuto lasciare anzitempo il campo durante Bologna-Roma, vittima di un infortunio che andrà valutato.
Cosa si è fatto? Quando torna?
In occasione di un recupero verso la propria area, nella corsa Joao Mario ha accusato un problema di natura muscolare.
Soccorso dallo staff medico rossoblù, l'esterno acquistato a gennaio dalla Juventus ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra e al 65' è stato sostituito da De Silvestri.
Gli esami, che saranno effettuati nelle prossime ore, stabiliranno l'entità del guaio muscolare patito da Joao Mario: di sicuro, il lusitano, è da considerare in dubbio per Bologna-Cagliari di domenica 3 maggio alle 12:30.
IN DUBBIO PER:
Bologna-Cagliari (Serie A): domenica 3 maggio