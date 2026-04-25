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Joao Mario injury Bologna Roma 25042026Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Joao Mario durante Bologna-Roma: quando torna? Quante partite salta? Condizioni e tempi di recupero

Serie A
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Bologna vs Roma

Vincenzo Italiano perde Joao Mario: il terzino portoghese, giunto a gennaio dalla Juve, è stato sostituito a metà ripresa di Bologna-Roma.

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Cattive notizie per Vincenzo Italiano.


Joao Mario ha dovuto lasciare anzitempo il campo durante Bologna-Roma, vittima di un infortunio che andrà valutato.


Cosa si è fatto? Quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI JOAO MARIO IN BOLOGNA-ROMA

    In occasione di un recupero verso la propria area, nella corsa Joao Mario ha accusato un problema di natura muscolare.


    Soccorso dallo staff medico rossoblù, l'esterno acquistato a gennaio dalla Juventus ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra e al 65' è stato sostituito da De Silvestri.

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  • QUANDO TORNA JOAO MARIO? I TEMPI DI RECUPERO

    Gli esami, che saranno effettuati nelle prossime ore, stabiliranno l'entità del guaio muscolare patito da Joao Mario: di sicuro, il lusitano, è da considerare in dubbio per Bologna-Cagliari di domenica 3 maggio alle 12:30.


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  • QUANTE E QUALI PARTITE SALTA

    IN DUBBIO PER:

    Bologna-Cagliari (Serie A): domenica 3 maggio

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