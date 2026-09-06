Infortunio Dimarco, le condizioni dell'esterno nerazzurro dopo Inter-Napoli: recupera per il Real Madrid? Chi giocherebbe al suo posto

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La bella vittoria in rimonta ottenuta contro il Napoli ha lasciato anche qualche spiacevole strascico.
L'Inter infatti rischia di affrontare il debutto in Champions League senza uno dei suoi giocatori migliori, ovvero Federico Dimarco.
L'esterno nerazzurro è uscito durante il secondo tempo di Inter-Napoli per un problema fisico: ma come sta Dimarco? Recupera per Real Madrid-Inter? E chi potrebbe giocare al suo posto?