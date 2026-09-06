Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Dimarco, le condizioni dell'esterno nerazzurro dopo Inter-Napoli: recupera per il Real Madrid? Chi giocherebbe al suo posto

Champions League
Inter
Real Madrid vs Inter
Real Madrid

Federico Dimarco è stato sostituito durante il secondo tempo di Inter-Napoli per un problema fisico: le ultime sulle sue condizioni in vista della gara di Champions League contro il Real Madrid.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

La bella vittoria in rimonta ottenuta contro il Napoli ha lasciato anche qualche spiacevole strascico.

L'Inter infatti rischia di affrontare il debutto in Champions League senza uno dei suoi giocatori migliori, ovvero Federico Dimarco.

L'esterno nerazzurro è uscito durante il secondo tempo di Inter-Napoli per un problema fisico: ma come sta Dimarco? Recupera per Real Madrid-Inter? E chi potrebbe giocare al suo posto?

  • INFORTUNIO DIMARCO

    Federico Dimarco, autore dello splendido assist per il momentaneo 1-2 di Lautaro Martinez, è stato sostituito al 57' di Inter-Napoli.

    A rendere necessario il cambio è stato un dolore al ginocchio accusato da Dimarco.

    Una volta in panchina al giocatore è stata applicata una borsa del ghiaccio sull'articolazione.

    • Pubblicità

  • LE CONDIZIONI

    Federico Dimarco è apparso ancora dolorante e zoppicante al termine di Inter-Napoli, anche se ha regolarmente partecipato alla festa nerazzurra sotto la Curva Nord.

    Le sue condizioni verranno ovviamente valutate con grande attenzione nelle prossime ore. I primi esami hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio sinistro.

    La sensazione è che l'infortunio non sia grave ma nessuno vuole correre rischi di alcun tipo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIMARCO RECUPERA PER REAL MADRID-INTER?

    Al momento la presenza da titolare di Federico Dimarco per Real Madrid-Inter, in programma martedì 8 settembre al 'Santiago Bernabeu' per la prima giornata di Champions League, è da considerarsi in dubbio.

    Cristian Chivu in conferenza stampa a tal proposito ha preferito non sbilanciarsi sull'eventuale recupero di Dimarco: "Non so ancora come sta: abbiamo due giorni e vedremo se recupererà per il Real Madrid".

    Resta da capire se il giocatore verrà almeno convocato o resterà a Milano per evitare ogni rischio.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • CHI GIOCHEREBBE AL SUO POSTO

    Ma chi giocherebbe al posto di Federico Dimarco se non dovesse recuperare?

    La soluzione più probabile in caso di forfait è rappresentata da Carlos Augusto. L'ex Monza peraltro è subentrato già contro il Napoli.

    Chivu lo ha spesso utilizzato anche come braccetto della difesa a tre ma Carlos Augusto nasce proprio come esterno sinistro, dunque potrebbe sostituire Dimarco contro il Real Madrid.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT