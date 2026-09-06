Infortunio Dimarco, le condizioni dell'esterno nerazzurro dopo Inter-Napoli: recupera per il Real Madrid? Chi giocherebbe al suo posto

Al momento la presenza da titolare di Federico Dimarco per Real Madrid-Inter, in programma martedì 8 settembre al 'Santiago Bernabeu' per la prima giornata di Champions League, è da considerarsi in dubbio.

Cristian Chivu in conferenza stampa a tal proposito ha preferito non sbilanciarsi sull'eventuale recupero di Dimarco: "Non so ancora come sta: abbiamo due giorni e vedremo se recupererà per il Real Madrid".

Resta da capire se il giocatore verrà almeno convocato o resterà a Milano per evitare ogni rischio.