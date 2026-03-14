Incredibile prima di Chelsea-Newcastle: l’arbitro resta ‘intrappolato’ nel cerchio dei Blues

Il calcio propone spesso scene curiose che lasciano in eredità immagini inedite, e proprio in questa categoria rientra un’istantanea che ha per protagonisti i giocatori del Chelsea e l’arbitro che ha diretto la sfida con il Newcastle, valida per il trentesimo turno di Premier League.
Il tutto è accaduto prima del calcio d’inizio, quanto il direttore di gara Paul Tierney, si è ritrovato praticamente intrappolato dal cerchio composto dai giocatori Blues.
Un’immagine quantomeno insolita è che ha subito iniziato a fare il giro della rete.