Incredibile prima di Chelsea-Newcastle: l’arbitro resta ‘intrappolato’ nel cerchio dei Blues

Tierney, una volta che si è ritrovato circondato dai giocatori del Chelsea, invece di spostarsi è rimasto nella sua posizione, venendo così ‘inghiottito’ dal gruppo.

L’arbitro è rimasto al centro del cerchio ed è rimasto impassibile anche quando Palmer lo ha abbracciato. Ha dunque ascoltato le ultime indicazioni che i giocatori del Chelsea si sono dati ed anche gli ultimi incitamenti.

Un ‘intruso’ in piena regola che, nonostante l’evidente perplessità, è rimasto al suo posto in attesa che il gruppo portasse a termine il suo rito.