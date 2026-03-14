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Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Incredibile prima di Chelsea-Newcastle: l’arbitro resta ‘intrappolato’ nel cerchio dei Blues

Chelsea-Newcastle ha regalato un’immagine praticamente unica: l’arbitro ha partecipato involontariamente al rituale dei Blues.

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Il calcio propone spesso scene curiose che lasciano in eredità immagini inedite, e proprio in questa categoria rientra un’istantanea che ha per protagonisti i giocatori del Chelsea e l’arbitro che ha diretto la sfida con il Newcastle, valida per il trentesimo turno di Premier League.

Il tutto è accaduto prima del calcio d’inizio, quanto il direttore di gara Paul Tierney, si è ritrovato praticamente intrappolato dal cerchio composto dai giocatori Blues.

Un’immagine quantomeno insolita è che ha subito iniziato a fare il giro della rete.

  • TIERNEY NEL CERCHIO DEL CHELSEA

    Poco prima dell’inizio di Chelsea-Newcastle, Paul Tierney si è posizionato al centro del campo.

    Lo ha fatto proprio nel momento i cui i giocatori della squadra di casa si stavano radunando per il classico cerchio che tante squadre fanno prima di ogni partita.

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  • IMPASSIBILE TRA I GIOCATORI

    Tierney, una volta che si è ritrovato circondato dai giocatori del Chelsea, invece di spostarsi è rimasto nella sua posizione, venendo così ‘inghiottito’ dal gruppo.

    L’arbitro è rimasto al centro del cerchio ed è rimasto impassibile anche quando Palmer lo ha abbracciato. Ha dunque ascoltato le ultime indicazioni che i giocatori del Chelsea si sono dati ed anche gli ultimi incitamenti.

    Un ‘intruso’ in piena regola che, nonostante l’evidente perplessità, è rimasto al suo posto in attesa che il gruppo portasse a termine il suo rito.

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  • UN RITUALE PER I BLUES

    Quello di riunirsi in cerchio prima delle partite, è diventato nelle ultime settimane una sorta di rituale per i giocatori del Chelsea.

    Lo hanno fatto per la prima volta prima di una vittoria con l’Aston Villa e da allora hanno deciso di continuare a radunarsi per dare una dimostrazione di unità e responsabilità collettiva.

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