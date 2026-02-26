Il Napoli sorride a metà: Anguissa c'è, segnali da Lukaku, il rientro di De Bruyne è vicino, ma McTominay salta anche il Verona

Che Romelu Lukaku vada a segno in questa stagione, a sorpresa, non è una novità. E quando lo ha fatto? Non certo in partite ufficiali, essendo sceso in campo pochissimo a causa della nota difficoltà a riacquisire una condizione ottimale dopo l'infortunio della scorsa estate.

Lukaku sta dando segnali proprio nelle sgambate settimanali, l'ultima proprio quella contro il Giugliano. Gli azzurri si sono imposti agevolmente, segnando quattro volte senza subire nulla, e una doppietta l'ha messa a referto proprio il centravanti belga.

Di più: da gennaio a oggi Lukaku ha segnato sei volte in quattro amichevoli, punendo anche il Savoia, l'Ischia (altra doppietta) e il Portici. Non è l'ideale, certo che no, ma meglio di nulla.

Basterà per tornare in forma entro la conclusione del campionato, aiutando il Napoli a tornare in Champions League e scongiurando il timore di non andare ai Mondiali? Questa è un'altra domanda che non ha ancora una risposta. Ma intanto, per arrivare in cima si deve partire dal basso. E lui lo sta facendo.