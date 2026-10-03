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France v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD3Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il momento di Seba Esposito: benissimo in Nazionale, a Sassuolo può consacrarsi

UEFA Nations League A
Italia
S. Esposito
Sassuolo

Il classe 2002 forgiato nel settore giovanile dell’Inter sta riuscendo ad emergere dopo anni di gavetta: la stagione in corso potrebbe definitivamente lanciarlo nel grande calcio.

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Una parabola in netta ascesa, quella di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 sembra aver trovato la giusta traiettoria della propria carriera, arrivando anche a debuttare con la Nazionale maggiore.

Un’emozione grande per un ragazzo che fu, a soli 16 anni, protagonista di un debutto precoce, con la maglia dell’Inter, per poi non toccare più con costanza quel livello prestazionale.

E invece adesso Seba sta facendo benissimo, sia con addosso il neroverde del Sassuolo che con l’Azzurro dell’Italia. 

  • DEBUTTO POSITIVO IN NAZIONALE

    La prima volta per Seba è stata storica, iconica. Venerdì 28 il suo esordio a fianco di Pio dentro Turchia-Italia è stato più che sufficiente, condito da tante buone giocate e un’incredibile abnegazione tattica. Corsa, qualità e concentrazione, che si sono poi rivisti allo Stade de France nella lussuosa sfida contro le Blues di Zinedine Zidane.

  • IL FRATELLO PIO COME SPINTA

    Inevitabile che il momento della famiglia Esposito sia fantastico. Pio è ormai una certezza del nostro movimento, titolare fisso dell’Italia e una delle pedine più importanti dell’Inter di Chivu. A fianco a lui, spera di esserci Sebastiano, che chiaramente nel fratello, seppur più piccolo, può trovare un traino importante, dal punto di vista motivazionale e tecnico. 


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  • A SASSUOLO L’AMBIENTE IDEALE?

    In più, per Seba, in estate c’è stato il passaggio dal Cagliari al Sassuolo. Un salto che lo ha fatto arrivare in un ambiente che può essere decisivo per la sua crescita. Tranquillo ma ambizioso, con un allenatore come Aquilani, decisivo nella crescita e nel lancio definitivo dei giovani. 1 goal in 143 minuti giocati, il mirino puntato sul superare i 7 della scorsa annata o, addirittura, gli 8 con l’Empoli del 2024/25. 

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  • POSSIBILE CONSACRAZIONE: PERCHÈ

    Per il classe 2002, dunque, quella 2026/27 potrebbe essere la stagione della definitiva consacrazione, capace di portarlo nel giro azzurro in maniera definitiva e, magari, per accendere i fari delle big su di lui. Seba si scalda: il futuro è ora. 

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