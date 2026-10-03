Il momento di Seba Esposito: benissimo in Nazionale, a Sassuolo può consacrarsi

La prima volta per Seba è stata storica, iconica. Venerdì 28 il suo esordio a fianco di Pio dentro Turchia-Italia è stato più che sufficiente, condito da tante buone giocate e un’incredibile abnegazione tattica. Corsa, qualità e concentrazione, che si sono poi rivisti allo Stade de France nella lussuosa sfida contro le Blues di Zinedine Zidane.