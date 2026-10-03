Il momento di Seba Esposito: benissimo in Nazionale, a Sassuolo può consacrarsi

Una parabola in netta ascesa, quella di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 sembra aver trovato la giusta traiettoria della propria carriera, arrivando anche a debuttare con la Nazionale maggiore.
Un’emozione grande per un ragazzo che fu, a soli 16 anni, protagonista di un debutto precoce, con la maglia dell’Inter, per poi non toccare più con costanza quel livello prestazionale.
E invece adesso Seba sta facendo benissimo, sia con addosso il neroverde del Sassuolo che con l’Azzurro dell’Italia.