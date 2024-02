Il Marsiglia non sa più vincere: Gattuso centra un record negativo

Gattuso è finito sul banco degli imputati dopo il pareggio interno contro il Metz: il paragone con i tecnici dell’OM degli ultimi dieci anni.

Serviva una vittoria al Marsiglia nell’anticipo della ventunesima giornata di Ligue 1 per invertire una tendenza che nelle ultime settimane si è fatta preoccupante, ma in casa contro un Metz terzultimo in classifica, reduce da sette sconfitte di fila in campionato e in astinenza da vittorie da fine novembre, l’OM non è riuscito ad andare oltre al pareggio.

Un risultato che ha reso ancora più caldo un ambiente già estremamente deluso dall’andamento della squadra in questa stagione e che ha spinto sul banco degli imputati Gennaro Gattuso.

Approdato sulla panchina del Marsiglia lo scorso 27 settembre per sostituire il dimissionario Marcelino, l’ex tecnico di Milan, Napoli e Valencia sin qui non è riuscito a convincere sotto il profilo dei risultati.