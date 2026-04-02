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Francesco Schirru

Il Grosseto torna in Serie C: l'ennesima promozione per mister Paolo Indiani

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Quando si parla di promozioni, sopratutto dalla Serie D alla C, Indiani è un maestro: dopo i risultati del 2 aprile, il Grosseto è tornato tra i professionisti.

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Giorno di promozioni in Serie C, il 2 aprile 2026. Non solo il Treviso, di nuovo tra i professionisti dopo ben tredici anni. A festeggiare il ritorno in terza serie c'è anche il Grosseto, riuscito a staccare il pass ufficiale dopo la vittoria del Prato allo scadere: il successo sul Seravezza Pozzi, ovvero la seconda del gruppo E del girone D, ha permesso al Grosseto di ottenere la matematica promozione.

La festa del Grosseto sembra essere rimandata al prossimo turno di campionato in virtù del pari nel match contro il Pisa, ma la sconfitta del Prato ha permesso al team guidato da Paolo Indiani di essere già certa di un posto in C nel 2026/2027.

Rispetto al Treviso, il Grosseto ha dovuto attendere quattro anni, un periodo comunque decisamente lungo: retrocesso in D nella primavera 2022 dopo il ventesimo posto nel girone B, nelle ultime annate il team toscano era al massimo arrivato terzo, sempre lontanissimo dalla promozione.

  • LA STAGIONE DEL GROSSETO

    Il Grosseto si è assicurato il ritorno in Serie C con 68 punti in 30 giornate, 13 più del Seravezza secondo in classifica. Miglior attacco e miglior difesa del torneo, il club ha subito appena quattro sconfitte.

    Miglior marcatore del Grosseto fin qui è stato Marzierli, autore di 17 goal e secondo in classifica goleador generale (in cima c'è Carcani del Tau).

    Dopo il ritorno in Serie C, il Grosseto ha lanciato la frase di festeggiamento 'Dove C spetta'.

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  • DI NUOVO PAOLO INDIANI

    Il Grosseto è guidato da Paolo Indiani, uno specialista di promozioni dalla Serie D alla C. Parliamo del reto di un tecnico in grado di conquistare quattro titoli di Serie D e persino uno Scudetto di categoria nelle ultime cinque stagioni.

    Prima del Grosseto, Indiani ha portato in Serie C il Pontedera, il Livorno, l'Arezzo e il San Donato Tavernelle. Insomma, il Grosseto sapeva di poter contare su un maestro delle promozioni e non è certo rimasto deluso.

    Per Indiani però c'è di più, considerato che nel corso della sua carriera ha ottenuto ben dodici promozioni, anche relativamente alle serie inferiori.

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