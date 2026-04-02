Il Grosseto torna in Serie C: l'ennesima promozione per mister Paolo Indiani

Giorno di promozioni in Serie C, il 2 aprile 2026. Non solo il Treviso, di nuovo tra i professionisti dopo ben tredici anni. A festeggiare il ritorno in terza serie c'è anche il Grosseto, riuscito a staccare il pass ufficiale dopo la vittoria del Prato allo scadere: il successo sul Seravezza Pozzi, ovvero la seconda del gruppo E del girone D, ha permesso al Grosseto di ottenere la matematica promozione.
La festa del Grosseto sembra essere rimandata al prossimo turno di campionato in virtù del pari nel match contro il Pisa, ma la sconfitta del Prato ha permesso al team guidato da Paolo Indiani di essere già certa di un posto in C nel 2026/2027.
Rispetto al Treviso, il Grosseto ha dovuto attendere quattro anni, un periodo comunque decisamente lungo: retrocesso in D nella primavera 2022 dopo il ventesimo posto nel girone B, nelle ultime annate il team toscano era al massimo arrivato terzo, sempre lontanissimo dalla promozione.