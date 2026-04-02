Il Grosseto torna in Serie C: l'ennesima promozione per mister Paolo Indiani

Il Grosseto è guidato da Paolo Indiani, uno specialista di promozioni dalla Serie D alla C. Parliamo del reto di un tecnico in grado di conquistare quattro titoli di Serie D e persino uno Scudetto di categoria nelle ultime cinque stagioni.

Prima del Grosseto, Indiani ha portato in Serie C il Pontedera, il Livorno, l'Arezzo e il San Donato Tavernelle. Insomma, il Grosseto sapeva di poter contare su un maestro delle promozioni e non è certo rimasto deluso.

Per Indiani però c'è di più, considerato che nel corso della sua carriera ha ottenuto ben dodici promozioni, anche relativamente alle serie inferiori.