Il ds dell’Inter Ausilio sul futuro di Bastoni: “Se qualcuno lo vuole sa quale numero chiamare”

“Bastoni ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Non so cosa dicono in Spagna. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli", ha affermato Ausilio all'evento ‘Inside the Sport 2026’ a Coverciano.