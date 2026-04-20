Il ds dell’Inter Ausilio sul futuro di Bastoni: “Se qualcuno lo vuole sa quale numero chiamare”

Alessandro Bastoni sempre più al centro del mercato, almeno per quel che riguarda le voci che rimbalzano velocemente dalla Spagna all’Italia e viceversa.
Se negli ultimi mesi si è parlato tanto di una possibile offerta del Barcellona, i rumors in merito a un affondo dei blaugrana in estate stanno diventando sempre più insistenti.
Questo anche per via del periodo sicuramente delicato che sta attraversando Bastoni che - dall’episodio della simulazione su Kalulu in Inter-Juventus, fino alle difficoltà con la Nazionale – è sempre al centro del dibattito.
Del futuro del difensore, legato all’Inter da un contratto fino al 2028, ha parlato anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.