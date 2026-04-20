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Piero Ausilio InterGetty Images
Nino Caracciolo

Il ds dell’Inter Ausilio sul futuro di Bastoni: “Se qualcuno lo vuole sa quale numero chiamare”

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Il direttore sportivo dell’Inter parla del futuro di Bastoni, obiettivo di mercato del Barcellona: “Non ci sono situazioni tali da pensare a un suo futuro lontano da noi. Se qualcuno è interessato dovrebbe chiamarci”.

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Alessandro Bastoni sempre più al centro del mercato, almeno per quel che riguarda le voci che rimbalzano velocemente dalla Spagna all’Italia e viceversa.

Se negli ultimi mesi si è parlato tanto di una possibile offerta del Barcellona, i rumors in merito a un affondo dei blaugrana in estate stanno diventando sempre più insistenti.

Questo anche per via del periodo sicuramente delicato che sta attraversando Bastoni che - dall’episodio della simulazione su Kalulu in Inter-Juventus, fino alle difficoltà con la Nazionale – è sempre al centro del dibattito.

Del futuro del difensore, legato all’Inter da un contratto fino al 2028, ha parlato anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.

  • “BASTONI? CHI È INTERESSATO CI CHIAMI”

    “Bastoni ha un contratto con l'Inter e non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall'Inter. Siamo contenti di lui e siamo sicuri che darà ancora tanto. Non so cosa dicono in Spagna. Se qualcuno fosse interessato a lui ci chiami, conoscono i nostri numeri di telefono, e non parli", ha affermato Ausilio all'evento ‘Inside the Sport 2026’ a Coverciano.

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  • “AL FUTURO PENSEREMO PIÙ AVANTI”

    Ausilio non parla di strategie future. “Non abbiamo ancora pensato a cambiamenti tattici sul mercato, i discorsi sul futuro rimandiamo a momenti più tranquilli, ora ci sono obiettivi da conquistare. Dopo il Cagliari stiamo pensando solo al Como, questa è la mentalità nostra e del nostro allenatore".

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  • “PALESTRA È UN OTTIMO GIOCATORE”

    Il direttore sportivo nerazzurro non si sbilancia più di tanto nemmeno su Palestra, oggi a Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, calciatore che tanto piace all’Inter. “Palestra è un ottimo calciatore. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".

  • “CHIVU? MAI PENSATO DI AVER SBAGLIATO SCELTA”

    Parole importanti, invece, quelle pronunciate da Ausilio in merito a Chivu e alla decisione di affidargli a panchina dell’Inter la scorsa estate. "Mai pensato di aver sbagliato con lui, ci credevamo tantissimo. Serviva fare un percorso e di lui conoscevamo anche le qualità umane. Gli serviva solo tempo e dare pazienza all'ambiente e fuori".

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